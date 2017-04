Bakan Çelik: "Laf Üretmek Değil İş Üretmemiz Gerekiyor"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Start Fuarcılık tarafından Şanlıurfa'da açılan fuarda milli tarımın önemine vurgu yaparak, Şanlıurfa'da ürünlerin marka değeri taşıması için laf üretmenin değil, iş üretmenin gerektiğini söyledi.



Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen törenle 4'üncü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışı yapıldı. Açılışa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile Şanlıurfa milletvekilleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.



"Yeni fuar alanı bir yıl içerisinde hazır olacak"



Törende açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Tarımın başkenti olan Şanlıurfa'da böyle bir fuar etkinliği vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Fuar alanları büyükşehirler için çok önem arz etmektedir. Ürünlerin tanıtımından tüm tarım mekanizasyonun çiftçiler tarafından, üreticiler tarafından algılanmasına bir anlamda eğitim yönü de olan fuarcılığın tabi ki sağlıklı mekanlarda yapılması gerekiyor. Şanlıurfa'mızda düne göre çok önemli değişimler olmasına rağmen fuarcılık alanında fuarcılık mekanı olarak henüz istediğimiz gibi bir mekanın olmaması sektör açısından çok önemli bir eksikliktir. Bunu giderme noktasında Kalkınma Bakanlığı ile büyükşehir belediye başkanlığımızın birlikte gerçekleştirecekleri yeni fuar alanının bir an önce hizmette girmesi konusunda her türlü girişimlerde bulunduk. Şanlıurfa böyle tarım alanlarıyla böyle ön planda olacak fakat fuar alanımız olmayacak, Şanlıurfa'ya hızlı bir şekilde modern bir fuar alanına kavuşacaktır. En geç bir yıl içerisinde biter dediler ama önümüzdeki ay ilk kazmayı vurur vurmaz hızlı bir şekilde yapımını sağlayacağız. Bir yılı beklemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.



"Milli tarım olmazsa olmazımızdır"



Milli tarım politikasının çiftçi ve üreticiler tarafından iyi benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Faruk Çelik, tarımın hiçbir zaman stratejisinin eskimeyeceğini söyledi. Bakan Çelik, "Türkiye çok ciddi bir tarım potansiyeline sahip. Bu tarım potansiyeline sahip bu tarım potansiyelini en rasyonel ve akılcı bir şekilde kullanılması noktasında da üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Bu rasyonel potansiyelin kullanılmasına da fuarlar öncülük ediyor. Hedeflerimiz var tarımda 150 milyar dolarlık tarımsal hasıla, 40 milyar dolarlık tarımsal ihracat gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflerin gerçekleşmesi laf ile olmaz. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için hepimizin üzerine düşmesi gerekenleri yapması gerekiyor. Yani bilinçli bir tarıma, milli tarım olmazsa olmazımızdır. Nasıl milli eğitimsiz eğitim olmaz, tarımda da aynı şekilde milli bir tarım politikası uygulamazsanız safranıza koyacak AŞ ve ekmek bulamazsınız. Milli tarım politikası hem çiftçimizin yüzünü güldürecek hem de gıda güvenliğimizi sağlayacak olan bir proje olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Toprağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Toprağımıza sahip çıkarken tabi ki verimi esas almamız gerekiyor. Toprak elden gidiyor bakınız. Şanlıurfalılara sesleniyorum. En çok övündüğümüz özeliklerimizden birisi tarım tarımı tarım yapan toprağımız Mezopotamya coğrafyasıdır. Bu coğrafyada siz eğer tarımı korumazsanız gelecekten bahsedemezsiniz. 20 yıl sonra farklı bir Şanlıurfa ile karşı karşıya kalırsınız" dedi.



"Bugüne kadar çiftçimize 90 kat trilyonluk tarımsal destek sağladık"



Türkiye'de çiftçiye bugüne kadar bugüne kadar 90 kat trilyonluk tarımsal desteğin sağlandığını söyleyen Bakan Faruk Çelik, "90 kat trilyonluk tarımsal desteği bakanlık olarak çiftçilerimize sağlamış durumdayız. Bunun rasyonel bir şekilde gerçekten verime dönüşmesi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yani verdiğimiz yıllık 13 milyarlık desteği ne şekilde hangi alanda hangi noktada versek verimimizi nasıl artırırız hususunda ki çalışmalarımız hem hayvancılık hem de bitkisel üretim desteklerinde son aşamaya gelmiş bulunuyor" dedi.



"Ürünlerin marka değeri kazanması için gıda OSB'si kurulacak"



Bakan Faruk Çelik, açıklamasının sonunda Şanlıurfa'da ürünlerin marka değeri kazanması için gıda OSB'sinin kurulacağını belirterek, "Gıda ile ilgili olarak Şanlıurfa'mızda gıda organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız da son aşamaya geldiğini belirtmek istiyorum. Yakında arsa tahsisleri gerçekleşecek ve burada vatandaşlarımız ürettikleri ürünlerinin markaya dönüşmesini göreceklerdir. Fıstığın yüzde 30-35'ini üretiyoruz. Peki markası Şanlıurfa'ya ait değil. Şanlıurfa'ya ait olması için gıda sanayi organize bölgesinde hızlı bir şekilde yapılanmamın ve buradaki tesislerin bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Bu konuda valimizde buradalar gıda OSB'si olarak ne eksiğimiz varsa onarı bir an önce tamamlayıp arsaların tahsil edilip ürünlerimizin marka değeri taşıması gerekiyor. Laf üretmek değil, iş üretmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa 4'üncü düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Fuar, 15 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak. - ŞANLIURFA