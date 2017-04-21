Bakan Çelik:  Korkunun Ecele Faydası Yok

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, CHP'nin referandumla ilgili Danıştay'a başvurusunu, "Korkunun ecele faydası yok" diye yorumladı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde babası Hüseyin Sünnetçioğlu'nu kaybeden Refah Partisi 21. Dönem Bursa Milletvekilli Ahmet Sünnetçioğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyareti sonrasında konuşan Bakan Çelik, CHP'nin mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle bugün Danıştay'a açtığı davayı değerlendirdi. Çelik, şunları söyledi:



"CHP kendi iç meselelerinin gündeme gelmemesi için bir çırpınış içerisinde ama korkunun ecele faydası yok. CHP kendi yönünü belirleme adına ciddi bir hesaplamanın arifesindedir. Referandumun sonuçlandığını ana karar merci açıkladı. Referandum sonuçlanmış bulunuyor ve bundan sonra herkes işine baksın. Memleketin huzuru ve kalkınması konusun ellerinde bir proje varsa bunları konuşsunlar. Daha isabetli olur. Bölgede ve dünyada yeteri kadar huzursuzluklar var. Türkiye de buraya eşlik etsin anlamında katmaya çalışmak yanlıştır. Ana muhalefet partisine, Türkiye'nin kuruluşunda emeği olan bir siyasi partiye bu süreçleri yaşatma çabaları yakışmıyor. Beyhude, nafile işlerle meşguller. Referandum süreci yoğun bir şekilde yaşandı, herkes söyleyeceğini söyledi. Milletimiz de kararını verdi. Verilen bu karar doğrultusunda biz geleceğe bakıyoruz, onlara da tavsiyemiz geleceğe bakmalarıdır."



- Bursa