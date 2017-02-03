Bakan Çelik'in Van Ziyareti

TÜRKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye genelinde küçükbaş hayvancılık sektörünün büyümesinde kendilerine katkı ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e, temsil ettiği sektör adına teşekkür etti.



TÜDKİYEB Van İl Birliği yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bakan Çelik'i karşılamak üzere Erciş'ten Van'a hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Genel Başkan Nihat Çelik, ülke genelinde temsil ettikleri sektörün daha iyi yerlere gelmesi için sürekli risk analizi yapmak suretiyle sektörün artı ve eksilerini değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Çelik'in Van, Edremit ve Erciş il ve ilçe müdürlüğü yeni hizmet binalarının açılışının yanı sıra Van Güçbirliği Platformunun 'kırsal kalkınma ve tarım' konulu toplantısına de katılacağını belirten Çelik, Van Güçbirliği Mütevelli Heyeti Başkanı AK Parti Van Milletvekili Prof. Dr. Beşir Atalay'ın da Van'ın gelişmesi ve kalkınması adına tüm gayretiyle çalıştığına şahit olduklarını belirterek, "Sayın Bakanımızın Van ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Milli Tarım Projesi için Sayın Bakanımıza, bürokratlarına sektörüm adına canı gönülden teşekkür ediyor ve bu projenin başarıya ulaşması hususunda gayret edip, tam destek vereceğimizi de ifade etmek istiyorum. Küçükbaş hayvancılık sektörünün hak ettiği yere gelmesinde birinci önceliğimiz olan küçük aile işletmelerinin desteklenmesini fazlasıyla önemsiyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan insanlarımızın metropol şehirlere göç etmesini önlemek için küçük aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi ile birlikte kentlere göçün de önlenebileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca, 80 ilimizde 250 bin üyemizle birlikte teşkilatlanmış bir kuruluş olarak asli görevimiz; ıslah çalışmaları ile hayvanlarımızın verimlerini yükseltmektir. Bu çerçevede Bakanlığımız ile merkez birliğimiz arasında küçükbaş hayvanlarda Soy Kütüğü Bilgi Sisteminin uygulamaya konulmasına ilişkin bir protokol imzalanması Sayın Bakanımızın onayından sonra gerçekleşecektir. Protokol sonrası soy kütüğü yetkisinin alınacak olmasıyla küçükbaş hayvancılık sektöründe ıslah çalışmalarının önünün açılacak olması ve sektörümüzde yeni bir döneme girilmesiyle yerli koyun ve keçi ırklarının ıslah çalışmalarında 10 yıllık hayalimiz de gerçeğe dönüşecektir. Soy kütüğü yürütme yetkisiyle birlikte en önemli konularımızdan biri de halen tarım il ve ilçe müdürlüklerimizce gerçekleştirilen küpe ve küpeleme işlerinin birliklerimiz tarafından yapılması konusudur. Gerek küpeleme ücretlerinin pahalı olması ve ilden ile farklı fiyat uygulamasının yapılması, gerekse kulak küpesi takma işlemlerinin birliklerimizde görev yapan teknik elemanlarımızca yapılması ile Bakanlığımızın iş yükünü hafifletecek ve zaman açısından da büyük bir kazanım sağlanacak olması bakımından ülke genelinde faaliyet gösteren 80 il birliğimizden altyapısı uygun olan birliklerimize yetkinin devredilmesini arz ediyor, birliklerimiz adına bu önemli konuda Sayın Bakanımızdan yardımlarını talep ediyoruz. Öte yandan, ıslah çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında en önemli faktörlerden biri olan damızlık adayı koç ve tekelerin performans testine tabi tutulmaları bir zorunluluk arz etmektedir. Her ırk için asgari bir test istasyonu kurulduğunda dahi en az 25-30 test istasyonunun kurulması gerekmektedir. Kurulacak bu test istasyonları ile ülkemizin test edilmiş, damızlık belgeli üstün verimli koç ve teke ihtiyacı karşılanabilecektir. Bu nedenle koç-teke test istasyonlarının kuruluşunun bütün illerde teşvik edilmesi ve genel bütçeden maddi destek sağlanması ve suni tohumlama ve ebeveyn testi ile diğer laboratuvar analizleri için Bakanlığımız kuruluşlarının da destek sağlamasının uygun olacağını düşünüyor ve bu konuda da Sayın Bakanımızdan desteklerini talep ediyoruz" dedi.



(NÇ-MSA-Y)



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