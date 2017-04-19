Bakan Çelik'in "Tmo" Açıklaması Fındık Üreticilerini Sevindirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, devletin TMO kanalıyla fındık piyasasında olmasının bölge çiftçileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in, TMO'nun, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren Giresun kalite fındığı kilogramı 10,5 liradan, levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan almaya başlayacağı yönündeki açıklamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



TMO'nun fındık almasıyla birlikte serbest piyasasının hareketleneceğini belirten Soydan, devletin TMO kanalıyla fındık piyasasında olmasının gerçekten bölge çiftçileri için çok önemli olduğunu vurguladı.



Soydan, atılan adımları son derece önemli gördüklerine dikkati çekerek, "24 Nisan'dan itibaren TMO'nun üreticinin elinde kalan fındığı alması üreticiyi ciddi anlamda rahatlatacaktır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.



Üreticinin bu süreçte dikkat ettiği tek hususun fiyatlar olduğunun altını çizen Soydan, şunları kaydetti:



"Üretici kaç liradan alım yapılacağını çok merak ediyordu. Bunun cevabını da sayın Bakan'ımız bugün verdi ancak üreticinin beklentisi açıklanan fiyatın biraz daha üzeriydi. Üreticiler açısından düşük fiyat olarak görülebilir ama TMO'nun fındık alması 10 liranın altında olan serbest piyasayı da canlandıracaktır. Önemli olan da burasıdır. Beklentimiz serbest piyasanın 10 liranın üzerine çıkması. Bu yönüyle de baktığımızda TMO hamlesi amacına ulaşmış olacaktır."



Arslan Soydan, TMO hamlesinin sadece bu sezonla kısıtlı kalmamasını da talep ettiklerini belirterek, "Bu konuda da beklentilerimiz var. Temennimiz TMO müdahale alımını sadece bu sezon değil, gelecek sezon da devam ettirir. Çünkü son yıllarda serbest piyasa üreticinin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Bunun için gelecek sezonda TMO alımlarını sürdürürse bu üretici adına son derece olumlu." diye konuştu.