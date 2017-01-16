Bakan Çelik'in "Nitratlı Gübre" Açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin satışının serbest bırakılması, kalsiyum amonyum nitrat yüzde 21-26 gübrelerinin kullanımının ise kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi kararı aldıklarını açıklaması, Havzalı gübre satıcılarınca olumlu karşılandı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, el yapımı patlayıcıların gübre menşeli yapılması nedeniyle 8 Haziran 2016 itibarıyla nitratlı gübre çeşitlerinin satışının durdurulmasının ardından Bakan Çelik'in açıklaması olumlu karşılandı.



Gedik Tarım Ar-Ge Sorumlusu Murat Sencer, AA muhabirine, yasaklanma tarihinden bu yana nitratlı gübrelerin depolarda bekletildiğini belirtti.



Sencer, "Sayın Bakanımız Çelik'in yapmış olduğu açıklama hem bizler hem de çiftçimiz adına güzel bir gelişme. Nitratlı gübreler zirai verimin arttırılmasında önemli." dedi.



Nitratlı gübrelerinin buğday ve diğer tahıl ürünlerinin çiline uygulandığını ve verimi yaklaşık yüzde 50'ye varan oranlarda etkilediğini ifade eden Sencer, "2016 yılında yasaklandığı dönemde ayçiçeği mahsullerine azot uygulaması yapılamadığından ayçiçeği veriminde çok ciddi sorunlar yaşandı. Bakanlığımızın ciddi ve kararlı çalışmaları sayesinde 2017 yılında rekoltenin düşmeyeceğini umuyoruz." diye konuştu.



Bakan Çelik'in açıklamasına göre, kalsiyum amonyum nitrat yüzde 21-26 gübrelerinin kullanımının son derece kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceğini, amonyum nitrat denilen yüzde 33'lük gübrenin tarımsal amaçlı kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayan Sencer, kontrollü satış yapılacak gübreleri ise ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçilerin alabileceğini kaydetti.



Çiftçilere arazilerinin ihtiyacı kadar gübre vereceklerini söyleyen Sencer, gübre almak için gelecek vatandaşların mutlaka yanlarında T.C. kimlik kartlarını bulundurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.