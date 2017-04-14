Bakan Çelik: 'Hayır'da, Hayır Yok

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, referandum da 'Hayır' demenin ülkeye hayır getirmeyeceğini söyledi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk, Çelik, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi. Seçim bölgesi Şanlıurfa'da referandum çalışması yürüten Bakan Çelik, Türkiye'de sistemdeki hantallığın ortadan kaldırılması için herkesin sandık başına giderek 'evet' oy kullanması gerektiğini söyledi. Pazar günü yapılacak referandum da herkesi sandığa gitmeye davet eden Bakan Çelik şöyle dedi:



"Son yüzyılda son derece önemli bir anayasa değişikliği ve sistem değişikliğini oylarını tercih etmek için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Vatandaşlarımız kanaatlerini çok açık bir şekilde orada ortaya koysunlar. Geleceğin Türkiye'sinde bu kararların son derece önemlidir. Güvenlik açısından bir sorun yoktur. Vatandaşlarımız özgürce gidip oylarını kullansınlar. Bu değişiklik dostlarımızı bir hayli memnun eden ama Türkiye ile hesaplaşma niyetinde olanları son derece telaşlandıran bir referandum öncesindeyiz. Ben inanıyorum ki; vatandaşlarımız buradaki dostlarımızı sevindirecek, düşmanları üzecek bir tabloyu ortaya koyacaktır. Büyük ölçüde 'evet' kararıyla da Türkiye yeni bir bakış açısı yeni bir vizyonla geleceğe yürüyecektir diye ümit ediyorum. Hayır'da hayır falan yok, çünkü bu 'Hayır'cı tayfasının Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yok. Türkiye'ye kimin hizmet ettiği bellidir. Bu hizmet kadrolarının elini güçlendirin, Türkiye'de sistemdeki hantallığı ortadan kaldırın ve daha seri karar alabilen bir sisteme geçelim." - Şanlıurfa