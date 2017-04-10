Bakan Çelik, Gençlerle Buluştu

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA merkez Haililiye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezini ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Gençlerimizin üzerinde titizlikle davranıyoruz. Onların okulsa okul, kitapsa kitap, burssa burs, yurtsa yurt ihtiyacını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi.



Referandum çalışmasını seçim bölgesinde sürdüren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yarın kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış ve miting yapacağı Abide Kavşağı yakınlarındaki alanda incelemelerde bulundu. Çelik, daha sonra Haililiye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezini ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden Bakan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla yarın kenti ziyaret edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 11 Nisan'da Şanlıurfa'da olma arzusu çok anlamlıdır" dedi.



Gençlere büyük önem verdiklerini de belirten Çelik, "Gençlerimizin üzerinde titizlikle davranıyoruz. Onların okulsa okul, kitapsa kitap, burssa burs, yurtsa yurt ihtiyacını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu çaba içerisinde olduğumuz gençlerin geleceğe iyi hazırlanması noktasında inanıyorum ki Şanlıurfalılar da büyük destek veriyorlar. Belediyelerimiz büyük destek veriyorlar. Biz Ankara'da milletvekilleri, bakanlıklar, valiliğimiz olarak el birliğiyle güzel bir geleceğin inşası noktasında çabamızı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.



Bakan Çelik daha sonra her gün 12 bin aileye sıcak yemek dağıtımı yapan Gönüllü Kuruluşlar Aşevini ziyaret edip yoksuların kaplarına yemek doldurdu.