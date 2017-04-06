Bakan Çelik: Gençlerimizi Teröristlere Yem Etmemeliyiz

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da katıldığı 'Kariyer Günleri' açılışında "Bu kadar büyük imkanları, uzun yıllardır gençliğimiz için seferber ediyoruz. Gençlerimizi teröristlere, bu ülkenin değer yargılarının dışında beynini yıkayacak unsurlara yem etmemeli, onların maşası durumuna getirmemeliyiz" dedi.



Bakan Çelik, Şanlıurfa'da, Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 8'inci 'Şanlıurfa Kariyer Günleri'nin açılışına katıldı. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın da katıldığı törende konuşan Bakan Faruk Çelik, eğitimin önemine değindi. Bakan Çelik, "Dün eğitim önemliydi, bugün eğitim önemli, yarın da eğitim önemli olacak. Yani değeri kaybolmayacak bir şey varsa bunun eğitim olduğunu hepimizin iyi bilmesi gerekiyor. Dünya milletleri arasında eğer öncü ülkelerden bahsediliyorsa, bu ülkeleri öncü yapan, başarılı kılan eğitimde attıkları adımlardır, eğitimde elde ettikleri başarılardır. Dar bir alana sıkışmış, spesifik düşünen bir gençlik değil, ufku açık ama kendi değer yargılarını yaşayan ve yaşanması için elinden gelen gayreti gösteren bir gençliğe ihtiyaç var. Eğer biz hükümet olarak, milli eğitime 122 milyar Türk Lirası kaynak ayırdıysak, bütçenin yüzde 20'sini eğitime ayırdıysak, bunun altında yatan neden geleceğimizi inşa etmektir" dedi.



Bakan Çelik, konuşmasının ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini gezip üniversitelerin stantlarını gezdi.



'BİZİM, BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK'



Bakan Çelik, Şanlıurfa'daki temaslarının ardından Siverek İlçesi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Çelik, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinden rahatsız olanların öteden beri olduğunu ifade etti. Bakan Çelik, eskiden düşmanın seçilemediğini ancak şu anda daha net görüldüğünü kaydederek, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar üzerimize gizli geliyorlardı, bilemiyorduk düşmanı, seçemiyorduk düşmanı. Ama şimdi perde arkasındaki ve perde önündeki düşmanı açık ve net gördük. Bizim, bizden başka dostumuz yok. Bizi vatansız bırakmak istiyorlar. Bakın dertleri başka; Suriye'yi ne hale getirdiler, ne namus ne de iffet kaldı, oralarda hiçbir şey kalmadı."



Bakan Çelik, konuşmasının ardından Siverek Belediyesi tarafından yaptırılan ve Hakkari'de şehit olan asker Orhan İkrarlı, İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis Süleyman Sorkut ve 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan Suat Aloğlu'nun isimlerinin verildiği park ve sosyal tesislerin toplu açılışını yaptı.



- Şanlıurfa