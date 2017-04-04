Bakan Çelik: "Gelişmemizi İstemeyenlere İnat Evet Diyeceğiz"

ŞANLIURFA (İHA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Kalkınmamızı istemiyorlar, gelişmemizi istemiyorlar. Birliğimizi ve beraberliğimizi istemiyorlar ama onlara inat evet diyeceğiz" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, referandum öncesinde yeniden Şanlıurfa'ya gelerek çalışmalarına Eyyübiye ilçesi Sağlık Mahallesi'nde devam etti. Mahallede yapılan açık hava toplantısında vatandaşlara seslenen Bakan Faruk Çelik,"Daha önce değerli arkadaşlarımızla beraber Sağlık Mahallemize bir neşter atılmasını ifade etmiştik ve altyapı çalışmalarımızı başlatmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Eyyübiye Belediye Başkanlarımızın çalışmalarıyla sağ olsunlar alt yapı çalışmasında sona doğru gelmiş durumdayız. Bir taraftan altyapı çalışmalarını yaparken bir taraftan da parke taşı ile üstyapı çalışmasını sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde ise kanalizasyon çalışmalarına başlayacağız" dedi.



"Kalkınmamızı istemiyorlar"



Eğitim konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, "Biz sizlere hizmet ederken sizlerden de talebimiz belli. Siyasette hizmet yapan kadroları biliyorsunuz. Anayasa değişikliğini önünüze getirdik. Sağlık Mahallesi olarak, Şanlıurfa olarak sizlerden öyle yarım yamalak değil tam destek bekliyoruz. Hayır diyenlere Allah aşkına bir bakın. Bunların Sağlık Mahallesine dün de, bugün de, yarın da faydaları olmayacak. Sizlere hizmet eden AK Parti kadroları önünüze yanlış şeyler getirmez. Bugün de getirmedik. Bizim hizmetten başka bir derdimiz yok. Geçtiğimiz iki yıl terörle uğraşmasaydık, inanıyorum ki Şanlıurfa'da en az elli bin gencimiz sanayide çalışacaktı ama kalkınmamızı istemiyorlar, gelişmemizi istemiyorlar. Birliğimizi ve beraberliğimizi istemiyorlar ama onlara inat evet diyeceğiz. İnşallah 16 Nisan akşamı bizleri Ankara'ya yine güçlü bir şekilde göndereceksiniz. Bütün mahallelerimiz sağlık mahallesi gibi altyapısı bitmiş, üstyapısı bitmiş, asfaltları yapılmış, okulları ayağına gelmiş olacak. Sağlık konusunda devasa adımlar attık. Son olarak bölgenin en büyük hastanesi olan Eyyübiye ilçemizdeki 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesini hizmete sunduk. Şimdi ise bin 700 yataklı şehir hastanesini yapacağız. Şanlıurfa modern, gelişen, kalkınan bir şehir oluyor. Bunlar nasıl oluyor, sizlerin destekleri oluyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA