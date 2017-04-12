Bakan Çelik: "Denize Dökmekten Bahsedenler Sandıkta Silinip Gidecek"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Güçlü bir 'evet' çıkacak ve milletimizi denize dökmekten bahsedenler sandıkta silinip gidecek" dedi.



16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum kapsamında çalışmalarını sürdüren Bakan Çelik, Adana'nın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 'halkla buluşma' etkinliğine katıldı. Herkesin referandum öncesinde ne söylediğinin ortaya çıktığından bahseden Çelik, "Gördük ki, birileri milli iradenin tecelli etmesinden hoşlanmıyor. Geçmişte yaşananlardan hala ders almamışlar, hala milleti denize dökmekten bahsediyorlar. İnşallah gördüğüm bu manzara bana gösteriyor ki, Adana'da güçlü bir 'evet' çıkacak ve milletimizi denize dökmekten bahsedenler sandıkta silinip gidecek" dedi.



AB Bakanı Çelik, millet ve devlet için iyi bir şey yapılmaya çalışıldığında bazı partilerin hemen rejim krizi çıkarttığını söyledi.



"16 Nisan parlak günlere koşacağımızın müjdecisidir"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, milleti güçlendireceğini kaydeden AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Milletin seçtiği iktidarlara artık engeller çıkarılmasına son verme zamanı gelmiştir. Artık Türkiye kendi geleceğine doğru, hızla koşacak bir sisteme geçecek inşallah. Onun için 16 Nisan'da oy vermek parti meselesi, siyaset meselesi değildir, hepimizin geleceğiyle ilgili bir meseledir. 16 Nisan, devletimizin geleceğinin inşa edileceği, daha güzel bir geleceğe kavuşacağımız bir sisteme geçme günüdür. 16 Nisan, sizlerin 'evet' oylarıyla birlikte, sizlerin istikbalinin daha parlak olacağı günlere, koşarak gideceğimiz günlerin müjdecisi olacaktır" dedi.



"Seçim kazanamayan adam tek adamlıktan bahsediyor"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' benzetmesi yapıldığını bunu da tek bir seçim kazanamamış kişilerin yaptığını ifade eden Çelik, "Tek adamın, diktatörün ne olduğunu bu millet iyi bilir. Tek adamlar, diktatörler dünyanın her tarafında duvarların, tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanır. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız ise 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristlere karşı tankın üstüne, topun üstüne, o silahların üstüne yürüdü. Kendisi bir tane seçim kazanamamış tek adamlıktan bahsediyor. Bizim Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar bulunduğu her yere, gençlik kolları başkanlığından cumhurbaşkanlığına kadar seçilerek, milletin oyuyla gelmiş. Sen, millet tarafından seçilmiş, bundan sonra da millet tarafından seçilerek iş başına gelmeyi başının tacı sayan birisine 'tek adam' veya 'diktatör' dersen, senin yaptığın bu iş milletin iradesine saygısızlık, haksızlık olur" şeklinde konuştu.



AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Seyhan İlçesi "Halkla Buluşma" etkinliğinden sonra Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu Adana Şubesi'nin düzenlediği "40 İlde 40 Toplantı" programına katılıp, üyelere 16 Nisan'da neden 'Evet' denilmesi gerektiğini anlattı. - ADANA