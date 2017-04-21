Bakan Çelik'den arkadaşına taziye ziyareti



BURSA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babası vefat eden arkadaşı Ahmet Sünnetçioğlu'na evinde taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Çelik, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babası vefat eden arkadaşı Ahmet Sünnetçioğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Çelik, "Değerli kardeşim Ahmet Sünnetçioğlu'nun babasının vefatını gecikmeli duydum. Referandum sürecinden dolayı Bursa'ya gelememiştim. Haberi alır almaz kendilerini taziye için ziyaret ettim. Hep taziyede bulundum hem dertleşip eski günleri andık. Tekrar Allah'tan rahmet, kendilerine sağlık diliyorum" dedi.

Basın mensuplarının CHP'nin Danıştay başvurusu hakkındaki sorusuna cevap veren Çelik, "CHP kendi iç meselelerinin gündeme gelmemesi için bir çırpınış içerisinde ama korkunun ecele faydası yok. CHP kendi yönünü belirleme adına ciddi bir hesaplamanın arifesindedir. Referandumun sonuçlandığını ana karar merci açıkladı. Referandum sonuçlanmış bulunuyor ve bundan sonra herkes işine baksın. Memleketin huzuru ve kalkınması konusun ellerinde bir proje varsa bunları konuşsunlar. Daha isabetli olur. Bölgede ve dünyada yeteri kadar huzursuzluklar var. Türkiye de buraya eşlik etsin anlamında katmaya çalışmak yanlıştır. Ana muhalefet partisine, Türkiye'nin kuruluşunda emeği olan bir siyasi partiye bu süreçleri yaşatma çabaları yakışmıyor. Beyhude, nafile işlerle meşguller. Referandum süreci yoğun bir şekilde yaşandı, herkes söyleyeceğini söyledi. Milletimiz de kararını verdi. Verilen bu karar doğrultusunda biz geleceğe bakıyoruz, onlara da tavsiyemiz geleceğe bakmalarıdır. İnegöl'e geldik. Belediye Başkanımızı, eski Milletvekili arkadaşımızı, dostlarımızı görmekten memnun olduk" şeklinde konuştu.

Çiftçilere yönelik yeni müjdelerin sorulması üzerine konuşan Çelik, "Tarımda yeni bir bakış açısı var. Bu bakış açısı Milli Tarım Projesi olarak kamuoyunda takdim edildi. Bunun çok alt başlıkları var. Alt başlıkları zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Tarım dediğiniz zaman içerisinde çok başlık var, çok müjdeler var. Yapılması gereken ve yapılan çok iş var. Zaman içerisinde bunları kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.