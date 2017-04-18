Bakan Çelik: "Bazı AB Ülkeleri Fethullahçı Terör Örgütünü Himaye Eden Tavırlar Içerisine Girmiştir"

- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in soruları yanıtlaması Toplantının sona ermesi ANKARA - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Bakan Çelik: 'Bazı AB Ülkeleri Fethullahçı Terör Örgütünü Himaye Eden Tavırlar Içerisine Girmiştir'

- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in soruları yanıtlaması
Toplantının sona ermesi ANKARA - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

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