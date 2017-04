Bakan Çelik, 'Ana Muhalefetin Türkiye'nin Geleceği İçin Söz Söylemeye Hakkı Yok'

Bakan Çelik, "Ana muhalefetin Türkiye'nin geleceği için söz söylemeye hakkı yok"

"Ana muhalefet sadece krizlerin arkasına saklanmıştır"

"Değişecek 18 madde arasında eyalet modeline yeşil ışık yakan tek bir madde yok"

Bakan Ömer Çelik, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde konuştu



ADANA - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Hayır kampanyası yapan ana muhalefet partisi sözcülerinin Türkiye'nin geleceği için söyleyecekleri bir söz yok. Bunlar taş üstüne taş koymamışlar. Sadece siyasi krizlerin arkasına saklanmışlar. Sivil siyasetin geçmişte askeri vesayetle, yargı vesayeti ile kuşatılmasından güç almışlar. O yüzden onlar millet için, milletin yararına bir şey istendiği zaman her zaman aynı tartışmaları açarlar. 16 Nisan'dan sonra değişecek 18 madde Türkiye'yi güçlendirecektir. Bu sistem değişikliği ile daha güçlü hükumet modeline geçeceğiz" dedi.

Bakan Çelik, referandum çalışmaları kapsamında Sarıçam AK Parti İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Halk Buluşması' programında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde konuştu.

Son günlerde ortaya çıkan yeni anayasa ile eyalet sistemine geçileceği iddialarını yalanlayan Çelik, "Televizyonlarda bir eyalet tartışmasından bahsediliyor. Ben Sarıçam'da geçmişte yaptığımız toplantılarda da söyledim. Biz Türkiye'nin birliğini, beraberliğini savunuyoruz. Türkiye'nin üniter yapısını savunuyoruz. O sebeple hiçbir zaman eyalet tartışmalarına doğrudur demedik. Bu tartışmaların yanlış olduğunu söyledik. Eyalet sisteminin Türkiye için zararlı olduğunu söyledik. Zaman zaman bazı partilerden ve siyasetçiler eyalet modelini gündeme getirdiğini biz çıktık bunun suni bir tartışma olduğunu söyledik. Türkiye'nin siyasi koşulları açısından yanlıştır. 'Evet' oyu çıktığında hayata geçecek 18 madde ile Türkiye'nin rejimini değiştirecek, anayasanın ilk 4 maddesini değiştirecek ya da eyalet modeline herhangi bir şekilde yeşil ışık yakacak hiçbir madde yoktur. Bu 18 madde Türkiye'yi güçlendirecektir. Bu sistem değişikliği ile daha güçlü hükumet modeline geçeceğiz. Sizlerin, istediği şekilde bir hükumet modeli kurulması için istikrarsızlıkların geride kalması için güçlü bir hükumet modeline geçeceğiz" dedi.

Referandum kapsamında 'Hayır' için çalışan ana muhalefet partisini "Bunlar taş üstüne taş koymamışlar. Sadece siyasi krizlerin arkasına saklanmışlar" diye eleştiren Bakan Ömer Çelik, "Hayır kampanyası yapan ana muhalefet partisi sözcülerinin Türkiye'nin geleceği için söyleyecekleri bir söz yok. Bunlar taş üstüne taş koymamışlar. Sadece siyasi krizlerin arkasına saklanmışlar. Sivil siyasetin geçmişte askeri vesayetle, yargı vesayeti ile kuşatılmasından güç almışlar. Taş üstüne taş koyanların derdini onlar bilmezler. Bu milleti hergün bir adım ileriye taşımanın, bu milletin geleceğini inşa etmenin nasıl bir aşk gerektirdiğini onlar bilmezler. O yüzden onlar millet için, milletin yararına bir şey istendiği zaman her zaman aynı tartışmaları açarlar. ya bunun arkasında eyalet modeli, ya da rejim tehlikeye giriyor derler. ya da millete sevdalı Cumhurbaşkanımıza millete sevdalı milletin değerlerine bağlı bütün devlet adamlarına söyledikleri gibi tek adamlık diktatör tartışması açarlar. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a şimdiye kadar aday olduğu her seçimde seçmiş ülkeyi yönetmesi için görev vermiş. Ona tek adamlık, diktatörlük yakıştırmasının ahlak dışı bir şekilde yapılması bu milletin iradesine saygısızlıktır. Ama her seçimde bu millet demokrasi çıtasını yükseltmeye devam edince bu ülkenin sahibinin siz olduğunu öğrenecekler" dedi.

Vatandaşlara 16 Nisan'da ki referandum da 'evet' oylarının çıkması halinde Türkiye'nin bütün krizleri geride bırakacağı bir döneme gireceğini anlatan Çelik, "Yargı vesayetlerini, askeri vesayetleri, eline silah alanın bu millete yan gözle bakmasını, eline silah alanın bu milletin ona teslim ettiği tanklarla, savaş uçaklarıyla milli iradeye saldırmasını sona erdiren bir düzene geçeceğiz. Bütün krizleri, bütün tuzakları geride bırakan bir döneme geçeceğiz. Onun için, sağdan soldan yükselen kasvetli seslere bakmayın. Sizlere umutsuzluk pompalamaya çalışanlara kulak asmayın" ifadelerini kullandı.