Bakan Çelik: "Afrika'yı Birlikte Ayağa Kaldırmanın Mücadelesini Veriyoruz"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Biz Afrika'ya elimizi bir şeyler almak için uzatmıyoruz. Afrika'yı birlikte ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.



Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Afrika Birliği Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çelik, toplantı sonrası katılımcı ülkelerden Gambiya, Ruanda, Gine, Cibuti, Fildişi Sahili, Kongo Cumhuriyeti yetkilileri ile başta tarımsal ve su ürünleri alanında ikili işbirliği protokolleri imzalandı.



Toplantıda konuşan Bakan Çelik, Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile tarımsal işbirliğini geliştirme çabalarının sıradan bir tercih olmadığını vurguladı. Bakan Çelik, "Cumhurbaşkanımız önderliğinde Afrika açılımı başlığı adı altında 2005 yılında Afrika yılı ilan ettik. 208-2014 yıllarında Türkiye -Afrika ortak zirveleri düzenledik. 23 Afrika ülkesine 39 ziyaret bu dönemde gerçekleşti. Bu çerçevede büyükelçilik sayımız Afrika'da 39'a yükseldi. Bugün de böyle bir yüksek katılımlı toplantıya ev sahipliği yapıyorsak temeli bu ziyaretlerden gelir. Bu çabalar neticesinde Afrika ile ticaret hacmimiz 5 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseldi. Tarımsal ticaret ise 480 milyon dolardan 2.5 milyar dolara yükseldi" diye konuştu.



Afrika'nın dünyadaki tarıma elverişli arazilerin 4'te 1'ine sahip olduğunu aktaran Bakan Çelik, "Afrika'nın tarımsal potansiyelinin gözardı edilemez. Bu potansiyelim günümüzde yeterince karşılığını bulmadığını görüyoruz. Biz Afrika'ya elimizi bir şeyler almak için uzatmıyoruz. Afrika'yı birlikte ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Ülkelerin tarımsal arz ve talepleri örtüştürdüğünde kendi bünyelerinde bile kalkınmalarının mümkün olduğunu bu konferansta gördük. Her ülkenin arz fazlası talepleri bu konferansta net şekilde ortaya çıktı. Bunların Afrika ülkeleri içinde veya ülkeler ilişkilerinde arz ve talep dengelerinin sağlanması ticari ilişkilerin daha da gelişmesine vesile olacaktır. Kazan kazan esasına dayalı ciddi bir tarımsal potansiyelini görmüş olduk" diye konuştu.



"Yoksulluk ve açlık haberleri gelmesin"



Bakan Çelik, konferans çerçevesinde 20 mevkidaşıyla ikili görüşmeler yaptığını belirterek, "Bir ülke temsilcisi 1 milyon 800 bin nüfusa, 5 milyon sulu tarım arazisine sahip olduklarını ama tarımda ithalatçı ülke olduklarını ifade ettiler. Bu da birlikteliğimizin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Asıl olan tarıma elverişli arazinin olması bun arazinin suyla buluşması, diğeri tenlik ve nitelikli personelin de çok rahat şekilde çözülebilmesidir. Başka bir ülke balıkların yaşlılıktan öldüğünü ifade etti. Balığın yetişme ortamının olmasına rağmen, ticarete katkı sağlayamadığını gördük. Gerek o ülkelerin gerek insanlığın yararına olacak potansiyelin zaman geçirmeden harekete geçirebileceğini tespit ettik. İki örnekte görüldüğü gibi bunlar birlikteliğimizle çözülürken açlık ve yoksulluk haberlerinin gelmeyeceğini vurgulamak istiyorum" dedi.



"Dünyada 800 milyon aç insanın 3'te 1'i Afrika'da"



Dünya genelinde 800 milyon aç insan olduğunu işaret eden Çelik, "Bunun 3'te biri Afrika ülkelerinde yaşıyor. Bu acı tablo, bu bereketli toprakların Afrika coğrafyasının kaderi olmamalıdır. Hep beraber üzerimize düşenleri gerçekleştirsek bu kaderin açlık ve yoksulluğun Afrika'nın kaderi olmadığını göstermiş olacağız. Ters giden bir şeyler var ki Afrika'daki açlık ve tarımdaki bu sorunlar ciddi boyutlara ulaşmış bulunuyor. Sefahatin alıp başını gittiği dünya var, Afrika'nın payına düşen ise büyük bir sefalet. Bir tarafta sefahat ve israf söz konusuyken diğer tarafta büyük bir sefaletin yaşanması ve bu israfın içinde olan ülkelerin vurdum duymazlıkların, bu sorunların büyümesine neden olduğunu belirtmek istiyorum. Kongremizin gıda güvenliğini sağlamada Türkiye-Afrika ortaklığı ana teması olması nedenle son derece önemlidir. Afrika için asıl olan gıda güvenliğinin sağlanmasıdır. Türkiye olarak meseleye Afrika'nın sorunları çözülmeden küresel sorunların çözülemeyeceğini hassasiyetiyle yaklaştığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.



"Tarımsal işbirliğine önemli katkılar sağlayacak"



Türkiye-Afrika tarihi Konferansı'nın tarımsal işbirliğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Bakan Faruk Çelik, "Kurumsal düzeyde olması son derece önemlidir. Bakanlıklarımızın teknik verilerini ve yeni gelişmelerini ihtiyaçları ve arz talep bilgilerini içerecek web tabanlı Türkiye-Afrika Tarımsal İşbirliği Platformunun oluşturmalıyız. Amacımız ilişkilerimizi canlı tutup, tecrübelerimizi paylaşmak,işbirliğimizi geliştirmek ve ticaretimizi bu çerçevede arttırmaktır. Bu konferansın çıktıları bir rapor haline getirip her ülke alıp kendi ülke liderine takdim edecektir" ifadelerine yer verdi.



"Uçak krizi öncesine dönecek"



"Rusya'ya ihraç edilen ambargolu ürünler de sorun durum nedir?" sorusuna Bakan Çelik, "Şu anda Rus heyeti ile Türk heyetinin görüşmeleri başladı. Uçak olayından önceki duruma döner ümidindeyiz. Rusya 21 ürüne kısıtlama getirmişti, bunların 8'i kaldırıldı, 13'ü için yasaklama söz konusu. Bugünkü görüşmelerde uçak krizi öncesine dönülmesi ve diğer konuların da iki ülke arasındaki yeni işbirliği alanlarının o noktaya gelindikten sonra ele alınmasının doğru olacağı inancındayız. Teknik heyetlerin çalışmaları biter ve net bir açıklamayı gelinen noktayı paylaşırız" cevabını verdi.



"Referandum sonrası doğal süreç işliyor"



Bakan Çelik, "AK Parti'nin 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararını, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Türkiye çok önemli bir referandum sürecinden çıktı. 18 maddelik anayasa değişikliği halkımız tarafından onaylandı. Bu maddelerden bazıları referandumun akabinde yürürlüğe girecek olan maddeler. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı siyasi partiyle, partisiyle ilişkilendirilmesi maddesiydi. Bu partimizin ve Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri neticesinde 21 Mayısta kongre süreci yaşanacak. Böylece anayasa değişikliği sonrasındaki doğal süreç işlemiş oluyor. Kongre 21 Mayısta gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız kurucusu olduğu partiyle ilişkisi de gündeme gelmiş olacak. Kongre sonrası oluşacak olan parti yönetimi, hükümetle ilgili değerlendirmeleri Genel Başkan'ın yapacağı değerlendirmelerdir, takdiridir. O süreci yaşayıp göreceğiz."



"Tarım sektörü, Afrika'nın ciğerlerini oluşturuyor"



Afrika Birliği Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko, Bakan Çelik'in Afrika'nın içinde bulunduğu durumun tanısını çok iyi koyduğunu söyledi. Afrika'nın Türkiye'nin siyasi iradesine tanıklık ettiğini dile getiren Sacko, "Bu son derece önemli sektörün gelişmesi ve ülkelerimizin kalkınması için yapılan çabaların farkındayız. Bizler de bir işbirliğinin başlangıcını hazırladık. Türkiye-Afrika işbirliği için çalışmalar yaptık. Tarım sektörü gerçekten de Afrika kalkınmasının ciğerlerini oluşturmaktadır. Afrika Birliği Komisyonu bünyesinde, sorumlu olduğum departmanın komiseri olarak, kırsal ekonomi ve tarım alanında hayvancılık, balıkçılık, çevre konusunda çalışmalar yapıyoruz. Su ve kanalizasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kongrede Türkiye ile geliştirmek istediğimiz projeler sunuldu. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz" diye konuştu.



"Türkiye ile çalışmaya hazırız"



Türkiye'nin tarım alanında önemli deneyimleri olduğunu vurgulayan Sacko, "Türkiye tarım emtiaları konusunda en büyük ihracatçı ülkelerden biri o nedenle biz çok şey öğrenebiliriz. Deneyimlerinizden faydalanabiliriz. Malabo İş Planımızı tamamladık. Bugün iş planımız var. Bu planla birlikte bakanlarımızla, tarım balıkçılık ve çevre eylem planını daha da zenginleştireceğiz. Malabo deklarasyonunu üzerinde çalıştırarak üretimi ve verimliliği arttırmak istiyoruz. İklim değişikliğinin etkisini azaltmak istiyoruz. Bu değişiklikten tarım ve kırsal kesim çok etkileniyor. Bizler de bu forumdan faydalanarak teknik destek alabileceğiz, iş planımızı hayata geçirebileceğiz. Bizler de bu destekle kendi ülkelerimizde tarım sektörünü geliştirebileceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ile çalışmayı ve bu planların hayata geçirilmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Üye devletlerin çalışması için yol gösteri olacaktır" ifadelerine yer verdi.



Toplantı aile fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. - ANTALYA