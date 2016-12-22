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Bakan Çelik, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Bakan Çelik, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Çelik, Aa'nın 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

EXPO 2016 Antalya'nın yönetim kurulu toplantısına başkanlık eden Çelik, toplantının ardından AA'nın "Yılın Fotoğrafları" için oy verdi. AA muhabirlerinden yarışma kategorileri ve fotoğraflar hakkında bilgi alan Çelik, daha sonra oylama işlemini gerçekleştirdi.

Çelik tercihini, haber kategorisinde Iker Pastor'un "İdomeni'de doğan bebek", yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Anneler günü" ve spor kategorisinde de Vedat Yücebaş'ın "70'lik sporcu" fotoğraflarından yana kullandı.

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