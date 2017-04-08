Bakan Çelik: "16 Nisanda Türkiye'nin Geleceğini Oylayacağız"
ŞANLIURFA (İHA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bozova ilçesinde AK Parti Bozova Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, 16 Nisanda Türkiye’nin geleceğinin oylanacağını söyledi.
ŞANLIURFA (İHA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bozova ilçesinde AK Parti Bozova Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, 16 Nisanda Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını söyledi.
AK Parti Bozova Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, AK Parti Bozova Kadın Kolları Başkanı Dilek Kara ile Bozovalı kadınların yanı sıra kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.
Toplantıda kadınlara seslenen Bakan Çelik, 11 Nisan'da tüm Bozovalıları düzenlenecek olan Şanlıurfa mitingine davet etti. Bakan Çelik, "15 yıldır iktidardayız ve iktidardaki bu partinin her zaman zirvede olmasının altında yatan gençler ve dolayısıyla hanım kardeşlerimizdir. Çok gayret ettiniz ev ev, kapı kapı yani biz erkeklerin başaramadıklarını sizler başardınız her yere bu mesajı ulaştırdınız. Neydi bu mesaj ülkenin geleceği, ülkenin birliği, ülkenin bütünlüğü ve değer yargılarımıza özellikle milli manevi değer yargılarımıza bağlı nesillerin yetişmesi ve ülkenin bütünlüğünün korunmasının mesajlarıydı. Bunları kapı kapı, ev ev siz ulaştırdınız. Allah hepinizden razı olsun sizlere çok şey borçlu olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Her defasında genel başkanımız yani kurucu genel başkanımız her defasında bütün toplantılarda hanım kardeşlerimize söylemleri de hepinizin kulağındadır. İnşallah yine 11 Nisanda Şanlıurfa'da muhteşem bir mitingle hem Türkiye'ye hem de Şanlıurfa'nın ne olduğunu herkese göstereceğiz. Bozovalı hanım kardeşlerimizin de yoğun katılımını bekliyoruz. Gençlerimizin ve hanım kardeşlerimizin yoğun bir katılımını bekliyoruz. Yani Bozova'yı 11 Nisanda meydanda görmek istiyoruz. Bütün kimliğiyle bütün varlığıyla Bozova buradadır diye dedirttireceğiz inancı içerisindeyiz" dedi.
"Bu bir parti seçimi değildir"
Bakan Çelik açıklamasının devamında, "Kardeşlerim önemli bir referandum un eşiğindeyiz. Bu bir parti seçimi değil, bu bir milletvekili seçimi değil, bu bir belediye başkanlığı seçimi değil, bu Türkiye de aksayan sistemi düzeltmek, yönetimdeki sıkıntıları ortadan kaldırmak için önümüze gelen bir referandum dur. Bozova'nın geleceği Şanlıurfa'nın geleceği, Türkiye'nin geleceğine dönük önemli bir referandum sürecidir. İşte bundan dolayı ulaşabildiğiniz bütün kardeşlerimize sizin ulaşmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.
Toplantının sonunda Bozova Kadın Kolları Başkanı Dilek Kara, Bakan Çelik'e tablo hediye ederek çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program son buldu. - ŞANLIURFA