Bakan Çelik 15 Temmuz Gençlik Merkezinin Açılışını Yaptı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 15 Temmuz Gençlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



Eyyübiye ilçesine bağlı Buhara Mahallesinde 15 Temmuz Gençlik Merkezinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile vatandaşlar katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, açılışı yapılan 2 gençlik merkezinin ardından 3'üncü gençlik merkezinin açılışından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gençliğe verilen öneme vurgu yaptı. Ekinci, "17 spor kompleksimiz de faal durumdadır. Eyyübiye Belediyesi, en genç nüfusa sahip bir ilçe. Tabi ki bu yönüyle gençliğe önem veriyoruz. Gençliğimize önem vermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Gençlik Merkezimizin içerisinde 24 farklı spor salonu ile gençlerimize hizmet edeceğiz. Gençlerimize hayırlı olsun" dedi.



Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesinin en genç nüfusu sahip bir ilçe olduğunu vurgulayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk, 15 Temmuz Gençlik Merkezini Buhara Mahallesi gençliğine kazandıran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Gençlere değer verdiklerini ve gençliği sporla, vatan aşkıyla buluşturmayı arzuladıklarını belirten Bakan Çelik, Şanlıurfa'nın diğer illere örnek olması gerektiğini ifade etti.



Yapılan açıklamaların ardından açılış kurdelesi kesilerek Bakan Çelik ve beraberindekiler gençlik merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra gençlerle spor yaptı. - ŞANLIURFA