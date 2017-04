Bakan Çavuşoğlu: "Vatan Topraklarının Güvenliğini Sağlamak İçin Her Türlü Tedbiri Almakla...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Milli güvenliğimizi, yani bize yönelik tehditleri bertaraf ederek halkımızın, milletimizin vatan topraklarının güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almakla sorumluyuz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarını sürdürüyor. Özbek mevkidaşı ile görüşen ardından da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamaya yaptı. "ABD'li dostlarımıza müttefikimize de hem askeri kanaldan hem de diplomatik kanallardan defalarca burada operasyon yapacağımızı bildirdik" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu bilgileri paylaştık. Türkiye her konuda şeffaf davranıyor. Bizim gizli ajandamız yok. Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğünü herkesten daha çok önemsiyoruz ve herkesten daha fazla saygı duyuyoruz. Dolayısıyla bu müdahaleler de bizim meşru hakkımızdır. Buradan bize tehdit geliyor. Teröristler, Türkiye'ye değişik yollardan giriyorlar. Tünel kazıyorlar. En son Diyarbakır saldırısında gördük. Kazdıkları bir tünelden hem teröristler geliyor hem de bir ton patlayıcı getiriyorlar. Şimdi bu sınırın diğer tarafından bize yönelik bir terör tehdidi varsa bizim ne yapmamız lazım. Başka ülke olsa ne yapar kendisine yönelik bir terör tehdidi olduğu zaman. Mutlaka o tehditleri yok etmek için gerekli tedbirleri alır. Biz milli güvenliğimizi, yani bize yönelik tehditleri bertaraf ederek halkımızın, milletimizin vatan topraklarının güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almakla sorumluyuz" ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı: "Milletimiz bize yetki verdi, güvenerek yetki verdi ve bu sorumluluğu yerine getirmek durumundayız. Aksi takdirde bedeli ağır oluyor. Çok bedeller ödedik biz. ve bundan sonra her zaman olduğu gibi daha da kararlılıkla, içeride ve dışarıda terörle mücadelemiz devam edecektir. Dostlarımızdan da beklentimiz bu mücadelede müttefiklerine yani Türkiye'ye destek olmalarıdır. Yani engel değil destek olmalılar. Oradaki YPG'nin manipülasyonundan etkilenerek bu operasyonun meşru olmadığını kimse söylemesin. Bu operasyon meşrudur ve Birleşmiş Milletler'in ilgili 51'inci maddesini ve yine uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda ve tüm bunlara uygun bir şekilde biz hareket ettik. Bundan sonra da uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanacağız. Burada bir meşru müdafaa vardır yani bu hukuk dışı da değildir ve gayet de ölçülüdür. Ama bir tehdit varsa bunu bertaraf etmek bizim de görevimizdir." - TAŞKENT