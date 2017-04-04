Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye'nin Güçlü Olmasında Rahatsızlar"
ISPARTA (İHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa’nın hayır çıkması için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Türkiye’nin güçlü olmasından, Türkiye’nin bağımsız devlet olmaya başlamasından, Türkiye’nin kararlarını kendisinin almasından rahatsızlar.
ISPARTA (İHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'nın hayır çıkması için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin güçlü olmasından, Türkiye'nin bağımsız devlet olmaya başlamasından, Türkiye'nin kararlarını kendisinin almasından rahatsızlar. Büyük projeleri Türkiye'nin gerçekleştirmesini hazmedemiyorlar" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bugüne kadar AK Parti iktidarı olarak büyük hizmetler verildiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Kişi başına milli geliri 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkardık. Ama bunlar yeter mi. Ne istiyoruz? Nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz? Önce istikrar olsun. Kendimizi güvende hissedelim. İstiyoruz. İşte 15 Temmuz hain darbe girişiminde illetin direnci Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretle liderliği olmasaydı belki bu ülke hanilerin eline geçecekti. Ama bizim daha güçlü olmamız lazım ki hiç kimsenin bu yollara cesaret edememesi lazım. Biz böyle büyük bir Türkiye olmazı lazım FETÖ'sü PKK'lısı bu ülkeye göz dikememesi lazım. Daha güçlü ekonomimiz olması lazım. Neden milli gelirimiz 30-40 bin dolar olmasın. Geçmişte 2001 krizi olmasaydı. Ecevit'le Sezer'in kavgası olmasıydı. 1994'te rahmetli Demirel ile Çiller sürtüşmesi olmasaydı bugün rahatlıkla 30 40 bin dolar olurdu. Yani güvene istikrara ihtiyacımız car. Önümüzü görmek seçimlerin ne zaman yapılacağını bilememiz lazım. Koalisyon gibi zayıf yapılanmalara biz toplum olarak karşıyız. Geçmişte bunun bedelini çok ödedik. Hangi koalisyon hükümeti başarı olabildi?" diye sordu.
"Türkiye engelleri aşarak yürüyor"
Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün güçlenmesi gerektiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin geleceği şahıslara veya bir partinin kaderine bağlı olamaz. AK Parti olarak bu kadar hizmet ettik. Türkiye büyüyerek gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderimiz olduğu için, Türkiye engelleri aşarak yürüyor. ya sonrası. ya tek başına iktidar olmazsa, İşte biz MHP ile AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini özellikle bu darbe girişiminden sonra adeta teminat altına almak için ne yapmamız lazım dedik. Oturduk istişare ettik. 18 maddede anlaştık. Sonra milletin huzuruna gönderdik. Keşke 2015 seçimlerinden sonra CHP MHP AK Parti Anayasa komisyonu devam edebilseydi. CHP kısa sürede ayrıldı diye vatanın milletin geleceğini düşünen bizlerin geri çekilmesi mi lazım? Bizim yaptığımız çalışma geçmişte siyasi büyükleri istediği bir sistem" diye konuştu.
"Tayyip Erdoğan'ın bu sisteme ihtiyacı yok"
Halkın yüzde 50 artı 1'le hükümeti kuracağını kendisinin de tabanda koalisyonu kuracağını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan dışında ilk turda kolay kolay yüzde 52'yi alacak bir siyasetçi zor bulunur. Çünkü o bir dünya lideri. Bugün Tayyip Erdoğan'dan daha güçlü lider var mı? Esasen bu sisteme Erdoğan'ın ihtiyacı yok. Kaldı ki kendi gibi düşünen herkes mevcut sistemi ister. Hesap vermek yok. Tamam ama demokrasi ne olacak. Demokrasiyi güçlendirmek için kuvvetler ayrılığının olması lazım. Sistem dengeyi kuracak. Bugünkü sistemde parlamenterler yasama yapamıyor. Hükümeti denetleyemiyor. Biz yasamayı sadece milletvekilleri yapsın diyoruz. Ankara'daki bürokrat mı yoksa buradaki vekil mi bilir? Güçler ayrılığı olacak ki kimse kimseye karşı gücünü milletin verdiği yetkiyi başkasını ezmek için kullanamayacak. Bugünkü sistemde Cumhurbaşkanını yüce divana götürmek mümkün değil. Şimdi gelecek sistemle üçte ikiyle Cumhurbaşkanı hakkında yargı yolu açık. Cumhurbaşkanı şu anda tek taraflı olarak Meclis'i feshedebilir. Bizim geldiğimiz sistemde Meclis'i feshediyorsa kendisini de seçime götürmek zorunda" şeklinde konuştu
"Yargıya şu anda ben de güvenmiyorum"
Bu salonda yargıya güvenen kaç kişi olduğunu soran Bakan Çavuşoğlu, "Ben de güvenmiyorum yargıya. Biz işte MHP ile oturup yargının bağımsızlığını bu ülkede tesis etmemiz gerekiyor dedik. Adaletin tecelli edeceğinden emin değilsek hiçbir şey yapamayız. İşte bu yeni anayasayla yargının bağımsızlığını tesis ediyoruz. Biz yarınlarımız için bu sistemi getiriyoruz. O yüzden bu sistem Türkiye'nin geleceğidir. BU sisteme ihtiyaç yok demeyin. Tek başına AK Parti iktidar da ne gerek var, Recep Tayyip Erdoğan var ne gerek var demeyelim. Recep Tayyip Erdoğan sonrasını düşünelim. Bu sistem Tayyip Erdoğan sonrası lazım. Bu sistem Türkiye'nin sigortası. En fazla iki dönem seçilebilir. Fakat üçüncü dönem gel kal deseler de kalmaz. Şahıslar gelip geçecek. Hepimiz faniyiz. Devletin bekasından emin olmamız lazım" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, Avrupa'nın hayır çıkması için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin güçlü olmasından, Türkiye'nin bağımsız devlet olmaya başlamasından, Türkiye'nin kararlarını kendisinin almasından rahatsızlar. Büyük projeleri Türkiye'nin gerçekleştirmesini hazmedemiyorlar. Çanakkale köprüsünü hazmedemiyorlar. Edirne Kars hızlı tren projesini duymak bile istemiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'yi durduramayacaklar. Sandıktan gece gündüz hayır için çalışanlar. İçerideki ve dışarıdaki hainler çalışırken sizler onlara bu ülkenin sahibi sen değilsin, beni yönlendiremezsin demek için 16 Nisan'da evet demeyecek misin? Tüm terör örgütleri neden gece gündüz hayır için çalışıyorlar? Türkiye'nin bekasını MHP ve AK Partililerden daha mı iyi düşünüyorlar? Türkiye'yi bizden daha mı çok seviyorlar. Evet çıkarsa biz bittik diyorlar. Sadece Türkiye'nin geleceğini oylayacaksınız İçerideki ve dışarıdaki hainlere haddini bildireceğiz. Dersini vereceğiz. Evet çıkarsa denize dökeceğiz diyen CHP milletvekiline sandıktan ders vermek için ne diyeceği. Türk milletin siz ne zannediyorsunuz. Türk milleti düşmanı denize döker sen kimsin. Bu cumhuriyet 80 milyonun. Millet egemenliğini kendisi doğrudan kullanıyor. Sen kimsin?" şeklinde konuştu. - ISPARTA