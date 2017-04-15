Bakan Çavuşoğlu: "Rusya ile İlişkilerde Eski Günlere Döndük"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerde eski günlere döndüklerini belirterek, üzücü olaylardan ders alarak ilişkileri güçlendirdiklerini söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) buluştu. Bakan Çavuşoğlu'nu geleneksel kıyafetlerle karşılayan dernek üyeleri, Rus ekmeği 'karavay' ikram etti.



Buluşmada konuşan Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerde eski günlere döndüklerini belirterek, üzücü olaylardan ders alarak ilişkileri güçlendirdiklerini söyledi. Türk Akımı Projesi, Akkuyu gibi Rusya ile büyük projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, diğer alanlarda da ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.



"Suriye için siyasi çözüm konusunda en kararlı ülkeler Türkiye ve Rusya"



Suriye'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması, siyasi çözüm konusunda en kararlı çalışan iki ülkenin Rusya ve Türkiye olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle son altı aydır çabalarımız, Suriye'de bazı olumlu gelişmeler sağladı. Astana sürecini işletmeye devam edeceğiz. Siyasi çözüm için daha kararlı olacağız. Çünkü Türkiye ve Rusya birlikte olursa, sadece ikili ilişkileri geliştirmez, bölgesel sorunların çözülmesine de katkı sağlar. Türkiye'deki güvenliğinizin ve huzurunuzun bizim güvencemiz altında olduğunu belirtmiştik. Türkiye ve Rusya birlikte olursa sadece ilişkileri geliştirmez bölgesel huzura da katkı sağlar" dedi.



Ruslar'ın yaşamak için Alanya'yı ve Türkiye'yi tercih etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Şehrimize zenginlik katıyorsunuz. Burada özellikle çocuklara yönelik okulların açılması ve sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda adımlar atılması önemli. Bu bakımdan derneğimizin çalışmalarını yakından takip edip destekliyoruz. Alanya'nın ve Antalya'nın gelişip güzelleşmesi içinde çalışıyoruz. Yakın zamanda büyük bir hastane açıyoruz. Yine ağız ve diş sağlığı hastanemizi açtık. Üniversitenin içerisinde tıp fakültesi var. Onun için de ayrı bir hastane yapacağız. Havaalanımız tüm uçaklar için elverişli bir havaalanı. Terminal binamızı daha da büyüteceğiz. Bu sene Rusya'nın değişik şehirlerinden de Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na uçaklar inecek. Özellikle dostum Sergey Lavrov'un uçağının inmesinden sonra havaalanı büyük ilgi gördü. Bu sene çok daha fazla Rus misafiri Alanya ve Antalya'da ağırlamak istiyoruz. Charter seferlerde de bir sıkıntı yok. Rus sigorta şirketlerinin burada tedavi için çalışma yaptığını biliyoruz. Geçtiğimiz hafta Antalya'da sağlık ve spor turizmini ilk kez düzenledik ve buraya gelen bir Rus sağlık sigorta şirketi Antalya'daki devlet hastanemizle anlaşma imzaladı. 20 bin Rus vatandaşının tedavisi garantisi verdi. İnşallah yeni hastanemizi de açınca çok sayıda Rus vatandaşında tedavisi için buraya gelmesini arzu ediyoruz. Alanya'yı sağlığın başkenti yapacağız. Antalya Alanya arasında otoban çalışmamız var. Öte yandan Alanya'yı İç Anadolu ile bağlayacak hızlı tren çalışmamız da var. Vatandaşlık ve diğer konular söz konusu olduğu zaman elimizden geleni de yapıyoruz. Çifte vatandaşlık konusunda bizim için hiç bir sorun yok, tüm ülke vatandaşlarına verebiliyoruz. Rusya'nın bazı şartları var bu başvurularda ama ileride inşallah bunu da çözeriz" diye konuştu.



"Rus vatandaşı pasaporta ihtiyaç duymadan Türkiye'ye gelebilmeli"



Rusya vatandaşlarının pasaporta ihtiyaç duymadan Türkiye'ye gelmesini gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu üzücü hadiseden önce de görüşmelerimiz olmuştu. Ukrayna ile imzaladık bu yıl onlar da gelebilecekler. Gürcistan'la da bunu başarmıştık neden Rusya ile de yapmayalım. Ukrayna'dan da önce görüşmelere başlamıştık. İnşallah bunu da başaracağız. Başkanımız da Türkiye'nin güçlenmesi için 'Evet' verilmesi gerekiyor" diye konuştu.



"Türkiye'yi kıskanıyorlar"



Türkiye'yi kıskanan bazı batılı ülkelerin Rusya ile ilişkilerin düzelmesine karşı çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin güçlenmesi onların işine gelmiyor. Ama bu durum hem ülkemize hem de bölgeye huzur getirecek. Avrupa'da 5 milyon Türk olmasına rağmen biz o ülke seçimlerinde taraf tutmuyoruz. Ama onlar bizim iç işlerimize karışmayı seviyor. Biz kendi vatandaşlarımızla ilgili yorum yapınca karışmayın diyorlar. Rusya ile olan ilişkilerimizin iyileşmesinden de rahatsızlık duyuyorlar. Daha önce 'Rusya ile aramızı düzeltin' diyen siyasetçiler de düzelince 'Niye düzelttiniz' diyorlar. Bu anlayıştan kurtulmaları gerek. Yarın önemli bir anayasa paketini hep birlikte oylayacağız. Bir çok ülkede farklı sistemler var. İki süper ülkede başkanlık sistemi var Rusya ve ABD. Bazı ülkelerde de Başbakanlık sistemi var. Demokraside bunlar var. Ama bizim sistem karmaşık bir sistem. Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın yetkileri birbirine girmiş. Bizim zamanımızda kavga olmadı ama daha önceki yıllarda kavga ve siyasi ile ekonomik krizler oldu. Bunların da sonu kötü oldu. O nedenle biz Türkiye'nin sistemini netleştiril güçlendirmek istedik. Şahıslar gelip geçici ama sistem kalıcı. Yeni sistemle Cumhurbaşkanı sadece iki dönem seçilebilecek. Milletimiz de bunu görüyor ve şu an yüzde 60 üzerinde evet çıkacağını anketler söylüyor. Vatandaşlarımız da özgürce oylarını kullanacak. Söz de karar da milletimizin. Üçüncü ülkeler bizim içişlerimize karışmasın. Kimse bize akıl vermeye kalkmasın" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA