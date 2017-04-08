Bakan Çavuşoğlu, Referandum Çalışmalarını Sürdürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde referandum çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,vatandaşlarla buluştu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'daki referandum çalışmaları kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ülke gündemini ele alan Bakan Çavuşoğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum için vatandaşlardan 'evet' oyu istedi.



Çavuşoğlu, daha sonra aynı mahalledeki işyeri yanan bir esnafı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra ilçe merkezine geçen Çavuşoğlu, AK Parti'nin referandum çadırına konuk oldu. O esnada tesadüfen karşılaştığı liseden sınıf arkadaşıyla sohbet etti. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Polis Haftası dolayısıyla koruma ekibi ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA