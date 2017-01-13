Bakan Çavuşoğlu, Paris'te Ortadoğu Barış Konferansı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Ocak'ta Paris'te düzenlenecek Ortadoğu Barış Konferansı'na katılmak üzere 14 Ocak'ta Paris'e gidecek.



Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin ihtilafının iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde sona erdirilmesi, bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı barışın tesis edilmesine yönelik çabalara ivme verilmesi amacıyla 15 Ocak günü Paris'te Ortadoğu Barış Konferansı'nın düzenleneceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu'nun düzenlenecek olan konferansa katılmak üzere 14 Ocak'ta Paris'e gideceği kaydedildi. - ANKARA