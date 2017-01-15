Bakan Çavuşoğlu Paris'te Aile Fotoğrafında Yer Aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortadoğu Barış Konferansı'nın düzenlendiği Paris'te aile fotoğrafında yer aldı.



Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansına Paris'te gerçekleştirildi. 70 ülkenin katıldığı konferansta aile fotoğrafı çekildi. Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aile fotoğrafında Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile aynı sırada yer aldı. - PARİS