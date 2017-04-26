Bakan Çavuşoğlu Özbek Mevkidaşıyla Görüştü

Özbekistan'a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret programı kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov'la görüştü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret gerçekleştirdiği Özbekistan'da temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile bir araya geldi. Özbekistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arası siyasi danışmalar kapsamında yapılan görüşmede siyasi, ticari, ekonomik, yatırım, askeri, kültürel-sosyal ve diğer alanlarda iki ülke arası ikili ilişkilerin durumu ve onları geliştirme meseleleri ele alındı. Bakanlar, görüşme sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.



Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin karşılıklı yarar temelinde her alanda daha da geliştirilmesi söz konusu olan basın toplantısında yakın zamanda gerçekleştirilecek Özbekistan ile Türkiye Cumhurbaşkanları görüşmesi hazırlıkları sürdürüldüğü bildirildi. İki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi önemini belirten Çavuşoğlu, "Kardeşliğimizi karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde güçlendirmek istiyoruz. Bu iş birliği ve kardeşliğimizi gelecek nesillere de taşımak istiyoruz" dedi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ise, "Özbekistan ve Türkiye arasında imzalanan 2017-2018 yıllarını kapsayan iş birliği programı ilişkilerimizin daha da gelişmesinde çok önemli bir faktör oluşturacaktır" açıklamasını yaptı.



Öte yandan, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun sıradaki toplantısının 24-26 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da Mayıs ayında Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirecekleri belirtildi. - TAŞKENT