Bakan Çavuşoğlu Oyunu Kullandı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum u için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya İlçesi'nde kullandı.



Yaklaşık 2 haftadır Antalya'da referandum çalışması yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, oyunu baba ocağı Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda eşi Hülya Çavuşoğlu ile kullandı. Saat 09.30'da okula gelen Çavuşoğlu, 2334 numaralı sandığa oyunu attı.



Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün söz de karar da milletindir. Milletimiz Türkiye'nin geleceği için kararını verecektir. Milletimizin demokratik hakkını en güzel şekilde kullandığını sabah saatlerinden beri takip ediyoruz. İşte demokrasi de budur" dedi.



Açıklamadan sonra Çavuşoğlu, kendisini bekleyenlerle sohbet etti.



- Antalya