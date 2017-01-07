Bakan Çavuşoğlu, Ortodoksların Noel'ini Kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortodoks Hristiyanların Noel'ini kutladı.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Antalya'dan ve memleketim Alanya'dan tüm Hristiyan Ortodoks dostlarımıza mutlu Noeller." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, paylaşımını İngilizce ve Rusça da yaptı.