Bakan Çavuşoğlu: "Olumlu Hava Var, Ama Ne Kadar Samimi Olduklarını Önümüzdeki Süreçte Göreceğiz"
Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Valleta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantıların ardından açıklamalarda bulundu.
Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Valleta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantıların ardından açıklamalarda bulundu.