Bakan Çavuşoğlu'nun Telefon Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov ile ayrı ayrı telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.



Çavuşoğlu bugün ayrıca, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Esedov ile de bir telefon görüşmesi yaptı.