İSTANBUL DHA
Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişlieri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.
Çavuşoğlu'nun attığı tweet şöyle:
Reina saldırganını ele geçiren, başta bakanımız Süleyman Soylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Tebrik Tweeti...
İSTANBUL DHA Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişlieri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.
İSTANBUL DHA
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