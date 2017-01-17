Bakan Çavuşoğlu'ndan Tebrik Tweeti...

İSTANBUL DHA



Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.



Çavuşoğlu'nun attığı tweet şöyle:



Reina saldırganını ele geçiren, başta bakanımız Süleyman Soylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.