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Bakan Çavuşoğlu'ndan Tebrik Tweeti...

Bakan Çavuşoğlu'ndan Tebrik Tweeti...

İSTANBUL DHA Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Tebrik Tweeti...

İSTANBUL DHA

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.

Çavuşoğlu'nun attığı tweet şöyle:

Reina saldırganını ele geçiren, başta bakanımız Süleyman Soylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

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