Bakan Çavuşoğlu'ndan Rabia ve Bozkurt Işareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'daki referandum çalışmaları kapsamında kırsal mahallerdeki vatandaşlarla buluştu. Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya'ya bağlı Orhanköy, Karamanlar, Saburlar, Alara ve Avsallar Mahallelerinde vatandaşla buluştu. Bakan Çavuşoğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum için mahalle hakkından 'evet' oyu istedi ve anayasa değişikliği hakkında bilgi verdi, güçlü bir sistem oluşturmak için çalıştıklarını bildirdi.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN RABİA VE BOZKURT İŞARETİ



Karamanlar Mahallesi'deki konuşmasının ardından mahalledeki kadınların sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, çocukları sevdi. Ardından gençlerle fotoğraf çektiren Bakan Çavuşoğlu, Rabia ve Bozkurt işareti yaptı.



(Erdal Anak - Harun Erdoğdu / İHA)