Bakan Çavuşoğlu'ndan Domates ve Salatalıkta İhracat Krizi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazipaşa üreticisinin önündeki en büyük engel olan ihracat krizini çözmek için iki gün önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü belirterek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve bir heyetin, davet üzerine Rusya'ya gideceğini ve domates ile salatalığı da kapsayan ihracat yasağını kaldırmak için çalışacağını söyledi. Gazipaşa Havalimanı terminal binasını yenileyeceklerini, ilçeye bir fakülte kazandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, Antalya'da doğalgaz getirilecek 5 ilçe arasında Gazipaşa'nın da yer aldığı müjdesini verdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, halk oylamasına bir gün kala Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde halkla buluştu. Programına Gazipaşa halinde üretici ve komisyoncularla kahvaltı ederek başlayan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Cumhuriyet meydanında halka seslendi.



Gazipaşa halkının her zaman kendilerine destek olduğunu ve yalnız bırakmadığını belirterek konuşmasına başlayan Çavuşoğlu, ilçe halkına müjdeler verdi. Gazipaşa üreticisinin önündeki en büyük engel olan ihracat krizini çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gün önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, önümüzdeki salı günü ise Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve bir heyetin, davet üzerine Rusya'ya gideceğini ve domates ile salatalığı da kapsayan ihracat yasağını kaldırmak için çalışacağını söyledi. Gazipaşa Havalimanı terminal binasını yenileyeceklerini, ilçeye bir fakülte kazandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, Antalya'da doğalgaz getirilecek 5 ilçe arasında Gazipaşa'nın da yer aldığı müjdesini verdi.



Muharrem İnce'ye gönderme



Yeni anayasa ve halk oylaması konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin 'Okusam da yeni anayasa maddelerini halk anlamaz' sözlerini eleştirdi. "Bu millet öyle bir anlar ki" diyen Çavuşoğlu, "Bu milletin kafası öyle bir basar ki sana o yüzden yetki vermiyor. Sen bu milletin üzerinde değilsin. Aklını başına topla. Bunlar cumhuriyetten geçiniyor. Biz omuzlarımızda yükseltiyoruz" dedi.



Yeni anayasa ile sistemin güçlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, "AK Parti de olsa ülkenin geleceğini bir partiye bağlamak olmaz. Sistemi güçlendirmemiz lazım. Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en güçlü lideri. Ondan sonra Türkiye'yi güçlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden MHP ile bir olduk bu Anayasa'yı hazırladık. Millet son sözü söyleyecek" diye konuştu.



Tek adam eleştirilerine yanıt veren Çavuşoğlu, mevcut anayasada cumhurbaşkanı yetkilerinin daha fazla olduğunu söyledi. Mevcut durumda cumhurbaşkanının istediği zaman meclisi fesh edebileceğini ancak kendisinin seçime gitmeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Kenan Evren öyle istiyor. Bu kadar keyfi iş olabilir mi? Sistem uzlaş diyor. Patron millet olacak" şeklinde konuştu.



"Müslüman düşmanı, ırkçı, faşist avrupa"



Avrupa'nın "Hayır" kampanyalarına da değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'yi Avrupa mı daha çok seviyor biz mi? Bunlar Türkiye düşmanı, bunlar İslam düşmanı, Müslüman düşmanı, bunlar ırkçı, bunlar faşist. Faşist diyince zıplıyorlar. Sen benim seçilmiş Cumhurbaşkanıma her gün diktatör diyeceksin, ben sana faşist deyince zıplayacaksın. Siz söyledikçe biz de söyleyeceğiz. Çekemiyorsunuz anlıyoruz. Dik duruşundan hoşlanmıyorsunuz biliyoruz. Yanlışlarınızı yüzünüze söylüyor hoşlanmıyorsunuz. Hazmedin kardeşim. Türkiye uyandı, değişti. Türk milleti kimsenin boyunduruğu altına girmez. Senin dayatmalarını kabul etmez. Türkiye ile dost olmaya bakın. Türkiye'nin dostluğundan kimseye zarar gelmez. Üçüncü havalimanını yapıyorum, hayallerim var. Kıskanma sen de yap. Çatladılar 'hayır da hayır.' Taraf tutuyorlar. Sen benim iç işlerime niye karışıyorsun? Almanya'da 3.5 milyon Türk var. Hollanda'da 500 bin Türk var. Biz sizin seçimlerinizde Türklere şuraya oy verin diyor muyuz? Sana ne oluyor? bu Türkiye karşıtlığı bunların gözlerini kör etmiş. 16 Nisan'da Gazipaşalılar bunlara ders Vermeyecek miyiz?



Hollanda benim uçuş iznimi iptal etti. Hollandalı bir bayan geldi bana 'kusara bakmayın' diyerek ağladı. Ben de duygulandım. Hollandalıların bir suçu yok. Faşist Vilder çizgisine giden sosyal demokratlar bunu yaptı. Adının ne önemi var. Burası önemli kafa önemli. Almanya'da alternatif parti varmış. Bizden miting yapmak için yer istiyor. Biz de İstanbul'da 5 milyon kişilik Yenikapı miting alanını vereceğiz. Doldur yap mitingini. Biz çok sayıda dostuma gelin Alanya'da çok sayıda vatandaşınız var, gelin kampanya yapın hem dinlenin hem oy toplayın diyoruz. Biz demokrasiye inanıyoruz."



Konuşmasının sonunda milliyetçilere de seslenen Çavuşoğlu, "Bakıyorum bazı ülkücü kardeşlerim Devlet Bahçeli'ye küsmüş 'hayır diyeceğim' diyor. Niye? Kongrede partiyi ele geçirememiş. Yeni anayasa parti içi bir mesele mi? Parti için meseleyi her zaman görürsünüz. Bu sizin meseleniz. Yeni anayasa Devlet Bahçeli meselesi mi? Tayyip Erdoğan meselesi mi? Mevlüt Çavuşoğlu meselesi mi? Bu Türkiye, millet, bayrak meselesi. Nefsine yenilme. Sen milliyetçisin, ülkücüsün. Nefsine yenilerek dağdaki teröristle aynı safta yer alma. Bu başkanlık sisteminin kitabını kim yazdı. Alpaslan Türkeş yazmadı mı? Bu referandum da 'Hayır' oyu vererek Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Turgut Özal'ın, Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlatma. Hepsi bu sistemi savundu. Sen hainlerle aynı safta yer alamazsın. Biz sizin ülkenizi sevdiğinizi biliyoruz. Bazıları da ne yazık ki Feto'nun etkisinde kalmış. Üst düzeyde bunlar. Tabanda bunu diyemeyiz. Gerçek ülkücü her bir milliyetçi yarın sandıkta 'evet' diyecek" dedi. - ANTALYA