Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yle görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yi arayarak tebrik etti. - ANKARA
Bakan Çavuşoğlu'ndan AP Başkanlığına Seçilen Tajani'ye Tebrik Telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçilen Antonio Tajani’yle görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yle görüştü.
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