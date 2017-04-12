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Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanyalı Esnafa Müjde
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanyalı Esnafa Müjde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne ek kaynak aktarılacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Alanyalı Esnafa Müjde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne ek kaynak aktarılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne Halk Bankasından ek plasman çerçevesinde 650 bin TL kaynak aktarılacağını açıkladı. Çavuşoğlu, "Esnafımıza verdiğimiz değeri ve önemi yaptığımız çalışmalarla her zaman ortaya koyuyoruz. Küresel anlamda ekonomik krizler devam etmesine rağmen, ülke ekonomimiz güçlü ve dinamik yapısıyla bu krizlerde dimdik ayakta durmayı başarıyor. Türkiye ekonomisi 2016 yılında yüzde 2,9 büyümüştür. Bu krizleri bertaraf etmemizde hükümetimizin ve güçlü esnafımızın payı büyüktür. Alanyalı esnaf ve sanatkarlarımızın yararlanabilmesi amacıyla 650 bin TL taze kaynak aktarılacak. Esnaf ve sanatkarlarımız ihtiyaç duymaları halinde kredi ve kefalet kooperatifi vasıtasıyla bu kaynaktan yararlanabilecek. Bu kaynağın esnafımızın işlerini büyütmesi anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı işler diliyorum" dedi. - ANTALYA

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