Bakan Çavuşoğlu Malta'da

Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere başkent Valleta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile görüştü.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı George Vella'nın daveti üzerine "Gymnich Toplantıları" ismiyle bilinen gayriresmi nitelikteki toplantıya katılan Çavuşoğlu, Hahn ile bir araya geldi.



Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiği öğrenildi.



Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Mogherini ile de görüşmesi bekleniyor.



Sabah başlayan toplantıların ilk bölümünde AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, uluslararası, bölgesel ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Toplantının öğleden sonra yapılan oturumunda ise Çavuşoğlu'nun da katılımıyla AB'ye aday ülkelerin iştiraki ile düzenlenen çalışma toplantısı gerçekleştirildi.



Malta'daki Dışişleri Bakanları toplantısının, TSİ 18.45'te düzenlenecek basın toplantısıyla sona ermesi bekleniyor.