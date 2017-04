Bakan Çavuşoğlu: "Kıbrıs Sorunun Çözümü İçin Samimi Çaba Sarf Ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununun çözümü için samimi çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bundan sonra tek taraflı adımlara müsade etmeyeceğimizi göstermemiz gerekiyor" dedi.



Referandum çalışmalarını memleketi Antalya'da sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Antalya İşadamları Derneği (ANTİAD) tarafından bir otelde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yanı başında sorunlar olduğuna değinerek "Suriye'deki savaşın durdurulması için, sıkışan insanların kurutulması için sorumluluk üstelenerek risk alan başka ülke yoktur. Bu ülkenin istikrarı toprak bütünlüğü bizim için hassastır" dedi.



Kıbrıs meselesi konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Sorunu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz. Özellikle Rum tarafında seçim döneminde aynı samimiyeti görmüyorum. Rum tarafını Kıbrıs etrafındaki doğalgaz ve petrol ile ilgili attığı tek taraflı adımları doğru bulmuyoruz. Uyarılarımızdan sonra geri adım atmadığı için de Türkiye olarak bazı adımları atacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak da bu konuda açıklamalarda bulundu. Burada Kıbrıs Türkü'nün de hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin de karasuları var. Bizim de haklarımız var. Bu haklara halel getirilmemesi için gerekli adımları atacağız. Daha önce hukuki adımları atmıştık. Pozisyonumuzu resmi olarak kayda geçirmiştik. Bundan sonra tek taraflı adımlara müsade etmeyeceğimizi göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.



"Çarpıklığı gidermeliyiz"



Referandum süreci hakkında da bilgiler aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Diğer seçimlerde olduğu gibi bu dönemde tartışma düzeyi beklentimizin çok uzağında gidiyor. Hayır diyen siyasetçilerin 18 maddenin içeriği ile bir şey söylemedikleri için her platformda doğru bilgileri anlatıyoruz. Türkiye'de yürütmenin netleşmesini istiyoruz. Türkiye'de istikrar, güven, şoklara karşı, darbelere karşı negatif gelişmeler karşı ülkemizin dayanıklı olmasını istiyoruz. Bunun için Türkiye'nin kendi içindeki istikrarı geliştirmeli ve geleceği görebilmeliyiz. Sistemin içindeki çarpıklığı gidermeliyiz. Yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamalıyız. Yürütmenin başında bir kişi olmalı ve net olmalıdır" ifadelerine yer verdi.



"Sistem Türkiye'yi taşımalı"



Zayıf ve karmaşık sistemlerle Türkiye'nin bir yere gelemeyeceğini savunan Çavuşoğlu, "Başkanlık sistemi Türkiye'nin sosyal yapısına da her şeyine uygun bir sistem. Meclis zayıflıyor diyorlar ya külliyen yalan. Her şey zamanında olmalı. Artık kurumsallaşmalıyız. Seçimlerin beş yılda bir yapılması gerekir. 3 dönemle sınırlayan bir lider tek adamlığımı düşünür. 3 dönem kuralı var bizim partimizde. Bizim 10 milyon parti üyemiz var. Kendi kendisini sınırlayan tek parti AK Parti'dir. Kılıçdaroğlu'nu indirebilirsen indir. Partide de sistem Türkiye'de de sistem. Bir ülkenin kaderi siyasi partiye yada şahıslara bağlı olmamalıdır. Kim gelirse gelsin sistem Türkiye'yi taşıyabilmelidir" dedi.



AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, 15 yıl boyunca iyi işler yaptıklarını dile getirerek, 16 Nisan'dan sonra ülkenin yarınının bugünden çok daha iyi olacağını kaydetti. - ANTALYA