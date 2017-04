Bakan Çavuşoğlu Gündemi Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) gözlem heyeti ile ilgili, "Bu sefer gelen heyetin iyi niyetli gelmediğini, ön yargılı geldiğini ve teknik konular haricinde siyasi konulara girdiklerini gördük. Oysa bu heyetin görevi siyasi yorumlar yapmak değil." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, TRT Haber'de, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) ortak çalışması olan, uluslararası gözlem misyonunun raporu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Türkiye'nin, seçim süreçlerinde AGİT gibi uluslararası örgütlerle her zaman iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasını izlemek üzere AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ve AKPM tarafından gönderilen heyette yer alan bazı üyelerin, Türkiye aleyhine toplantılara katıldıklarını ve halk oylaması öncesi "hayır" kampanyası yürüttüklerini söyledi.



Kendisinin de 30'dan fazla seçim gözlemlediğini ve birçok defa gözlem heyeti başkanlığı yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla seçim nasıl gözlemlenir, kriterler nedir, çok iyi biliyorum. O yüzden de heyetlerin objektif tespitler yapmadıklarından eminim." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, terör örgütü PKK taraftarlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan Almanya Sol Parti üyesi Andrej Hunko'nun da heyette bulunduğuna işaret ederek, "Ayrıca gelip Ankara'da 'hayır' kampanyası yapanların içine de katılmışlardır. Bu kesinlikle yasaktır." diye konuştu. Bu durumun kabul edilmez olduğunu heyet başkanına da bildirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Hazırladıkları taslak rapora baktığımız zaman o kadar yanlış teknik bilgiler var ki ön yargılı oldukları her bakımdan belli." dedi.



Çavuşoğlu, heyetin seçimleri objektif olarak gözlemlemesi için davet edildiğini vurgulayarak, "Ama güvenimizi sarstılar. Bundan sonra bu örgütlerle seçim ve diğer zamanlarda ilişkilerimizi ona göre değerlendiririz, ona göre kararlar alırız." diye konuştu.



"Yani buraya gelip keyfi terörü destekleyici adımlar atamazlar, yorumlar yapamazlar, siyasi haddini aşan yorumlar yapamazlar. Sadece seçimle ilgili teknik gözlemlerini yaparlar." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, AGİT'in raporunun hiçbir bağlayıcılığı ve yaptırımı olmadığını bildirdi.



Çavuşoğlu, yaşananların büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu, bireysel bir şey de değildir. Sadece Türkiye'ye yönelik bir şey değildir. Doğru, İslam karşıtlığı Türk karşıtlığına dönüştü. İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan adında birleşti. Çünkü Türk ve Müslüman denilince onların aklına ilk Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bu var ama esas problem Avrupa'nın gidişatında."



