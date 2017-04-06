Bakan Çavuşoğlu Gündemi Değerlendirdi: (1)

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin "Saldırılar devam ederse Astana'nın da bir anlamı kalmaz, Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır?" dedi.



Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. İdlib'e rejimin düzenlediği kimyasal saldırı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden soruşturma kararı çıkmasının engellendiğinin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, çok sayıda insanın öldürüldüğü saldırıdan sonra bile bir karar alınamamasının, BM'de reform konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdiğini belirtti.



Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ilk defa kimyasal silah kullanmadığını, daha önce de çok kez kırmızı çizgiyi aştığını anlatan Çavuşoğlu, birçok yöntemle insanların vahşice öldürüldüğünü söyledi. Rusya'nın rejime bu şekilde sahip çıkmasının son derece yanlış olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, rejimin desteklenebileceğini ancak böyle bir insanlık suçunu desteklemenin doğru olmayacağını ifade etti.



Çavuşoğlu, "Böyle bir uygulamanın arkasında durmak kim durursa dursun vahim bir hatadır. Doğru da değildir." diye konuştu.





Türkiye olarak her türlü insani krize hazır olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, kendilerini endişeye sürükleyen esas şeyin saldırıların devam edip etmeyeceği meselesi olduğunu anlattı. Mevlüt Çavuşoğlu, "Saldırılar devam ederse Astana'nın da bir anlamı kalmaz, Cenevre'nin de bir anlamı kalmaz. Kimyasal silahların altında müzakere mi yapılır?" şeklinde konuştu.



ABD'de Donald Trump yönetiminin söz konusu saldırıların ardından yaptığı "kırmızı çizgilerin ötesine geçildiği" yönündeki açıklamanın anlamlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ama tüm dünya olarak artık bunu engellememiz lazım. Bu bakımdan, bu açıklamayı önemli buluyoruz ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Münbiç'e yönelik bir hazırlık içinde olup olmadığı sorusuna karşılık, Türkiye için Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerin devam ettiğini dile getirdi. Söz konusu tehditlerin içinde DEAŞ, YPG ve PKK olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu nedenle mücadelenin devam edeceğini vurguladı.



Çavuşoğlu, sadece Münbiç değil Suriye'nin diğer bölgelerinden de tehdit olduğunun altını çizerek, "Biz teröristlerle mücadele ederken herhalde müttefiklerimiz kalkan olmaz. Olmaması da lazım. Biz bunlarla konuşuyoruz. Başka garip bir konu, bugün iki süper gücün, Rusya ve Amerika'nın, bir terör örgütünü birbirine kaptırmama yarışına girmesidir. YPG ve PYD'den bahsediyoruz. Bir terör örgütü üzerinden bile rekabet var." ifadelerini kullandı.



"Bu tuzağa Barzani'nin düşmemesi lazımdı"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kerkük'te IKBY bayrağı asılması ve referandum kararı alınmasını da değerlendirdi. Bu durumun Barzani yönetimine de Erbil'e de bir tuzak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Esasen bu, Barzani yönetiminin herkesle arasını bozma girişimidir. Bu işin mimarı Talabani'nin partisidir." diye konuştu. Barzani'ye karşı Talabani'yi destekleyen güçler de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, amacın buradaki tarafların kendi arasında kavga etmesi ve dolayısıyla güçlenmesinin önlenmesi olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Bu tuzağa Barzani'nin düşmemesi lazımdı. Biz kendilerini uyardık." dedi.



(Sürecek)