Bakan Çavuşoğlu, Guatemala Büyükelçiliğinin Açılış Törenine Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Guatemala Büyükelçiliğinin açılış törenine katıldı.



Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales'i bugün resmi konutunda ağırlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziosmanpaşa Kader Sokak'ta bulunan Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği binasının açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, açılış kurdelesini Bakan Morales ile birlikte kesti. Açılışta Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals da yar aldı.



Bu güzel etkileşimden memnun kaldığını ve bu kapsamda güzel amaçlara ulaştıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Morales'i tebrik etti. Bakan Morales ise destekleri ve yardımlarından ötürü Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu. - ANKARA