Bakan Çavuşoğlu golf sahasından seslendi: "Türkiye'de güvenlik sorunu yoktur



ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turnuvaya 24 ülkeden 270 sporcunun geldiğini belirterek, "Türkiye'de güvenlik sorunu yoktur" dedi.



Golf Mad Promotions tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Golf Mad Pro- Am Turnuvası'nın ikinci gün maçlarına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen ve 28 Ocak Cumartesi günü sona erecek turnuvada sporculara başarılar dileyen Bakan Çavuşoğlu, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Tauros Golf Spor Kulübü Derneği Başkanı Recep Turan, National Golf Club Müdürü ve turnuva organizatörü Bekir Kara ile golf oynadı.



Turnuvayı yakından takip ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Benim de golf hocam olan Bekir Kara'nın organizatörlüğünü yaptığı turnuva, Avrupa'dan hem profesyonel hem de amatör oyuncuların katılımıyla yapılıyor. Antalya'mızı, Türkiye'mizi, Türk turizmini tanıtması açısından önemli. Böylesine hassas bir dönemde Almanya, Fransa, Belçika ve özellikle Rusya'nın da aralarında bulunduğu 24 ülkeden 270 sporcunun burada olması bu turnuvayı çok daha anlamlı kılıyor. Bu önemli bir katılım. Türk turizmi ve Türk golfü için biz de turnuvaya katılarak destek vermek istedik" dedi.



Turnuvanın 4 gün sürdüğünü de hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Ancak sporcular bir haftadır burada. Türkiye'de güvenlik endişesi olmadığını golfçüler Antalya'ya gelerek göstermiştir. Türkiye'de güvenlik sorunu yoktur. Turnuvayı düzenleyen Bekir Kara ve sponsorlara teşekkür ediyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Bakan Çavuşoğlu'nun golf oynaması



Çavuşoğlu açıklama



Sahadan detay



Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),