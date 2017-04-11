Bakan Çavuşoğlu G7 Zirvesi'ne Katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın Lucca kentinde gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Lucca kentinde gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantıda ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile sohbet etti.
İtalya, Türkiye'nin de temsil edildiği G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bakanların ikili görüşmeler de gerçekleştireceği zirvede, Suriye krizine ortak çözüm ele alındı. Almanya, Kanada, İtalya, Fransa, İngiltere, Japonya ve ABD Dışişleri Bakanlarının aile fotoğrafı çekiminin ardından toplantıya geçildi. Toplantıda Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üzerindeki bağının koparılması amaçlanıyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen zirveye Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Katar Dışişleri Bakanları da katıldı. Suriye'deki son gelişmelerin ve siyasi çözümün ele alındığı toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki durumun ve atılacak adımların değerlendirildiği öğrenildi. - ROMA