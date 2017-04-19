Bakan Çavuşoğlu: "Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi'nden Önce Görüşmesi İçin Tarih Ayarlayacağız"

Bakan Çavuşoğlu: "Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi'nden önce görüşmesi için tarih ayarlayacağız"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu: 'Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi'nden Önce Görüşmesi İçin Tarih Ayarlayacağız'

Bakan Çavuşoğlu: "Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi'nden önce görüşmesi için tarih ayarlayacağız"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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