Bakan Çavuşoğlu: "Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi'nden Önce Görüşmesi İçin Tarih Ayarlayacağız"
Bakan Çavuşoğlu: "Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi'nden önce görüşmesi için tarih ayarlayacağız"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu: "Erdoğan ile Trump'ın NATO Zirvesi'nden önce görüşmesi için tarih ayarlayacağız"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile ortak basın toplantısı düzenledi.