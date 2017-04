Bakan Çavuşoğlu: 'Daha Fazla Rus Turist Bekliyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'nın dostluğuna çok önem verdiklerini belirterek, "Bu sene Rus dostlarımızı da Antalya'ya bekliyoruz, geçen yıl küçük bir sorunumuz oldu. Sorunlar olabilir. Önemli olan bu sorunları karşılıklı sevgi saygı ve güvene dayalı aşabilmek ve bunlardan da ders alabilmektir. Biz inanıyoruz ki Türkiye Rusya ilişkileri bundan sonra daha güçlü olacak" dedi.



Referandum çalışmalarını memleketi Antalya'da sürdüren Çavuşoğlu, Konyaltı Gençlik Derneği ve Spor Kulübü'nün bir otelde düzenlediği toplantısına katıldı.



Türkiye'de kardeşliğin ve birliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu,"Ülkemizin zenginlikleri var bunun kıymetini bilmeliyiz. Konyaaltı'nda sadece Türkiye'den değil, Avrupa'nın her yerinden ve özellikle de Rusların gelip yaşadığı yer. Türkiye, Rusya'nın dostluğuna çok önem veriyor. Varolan sorunları tespit etik ve sorunlarla ilgileniyoruz. Bu ülkede kim yaşıyorsa yaşasın hiçbir tereddütü olmadan, birinci sınıf insan gibi yaşamalıdır. Biz Rusya'dan da diğer ülkelerden de gelen dostlarımızı, bu şehrin bir zenginliği olarak görüyoruz. Konyaaltı gelişiyor, güzelleşiyor. Yatırımlarla zenginleşiyor. Önümüzdeki süreçte büyük projeleri hayata geçirince Konyaaltı daha da cazibe merkezi olacak" diye konuştu.



"Daha fazla Rus turist bekliyoruz" Antalya'nın hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Çavuşoğlu,"Antalya'mıza vaatlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Seçim öncesi 500 vaadimiz vardı, 300'den fazlasını gerçekleştirmişiz. Her gün vaatlerimizi gözden geçiriyoruz, hangisini yaptık, hangisini yapamadık. Hedef koyacaksın kararlı olacaksın işi yapacaksın. Boş laflarla olmaz. Antalya turizmde merkez oldu, daha iyi olacak. Bu sene Rus dostlarımızı da Antalya'ya bekliyoruz, geçen yıl küçük bir sorunumuz oldu. Ciddi bir sorundu aştık. Dostluk üste çıktı. Dostluk ön plana çıktı. Sorunlar olabilir. Önemli olan bu sorunları karşılıklı sevgi saygı ve güvene dayalı aşabilmek ve bunlardan da ders alabilmektir. Biz inanıyoruz ki Türkiye Rusya ilişkileri bundan sonra daha güçlü olacak. İşbirliğimiz daha da artacak. Daha fazla Rus turisti Türkiye'ye bekliyoruz. Esnaf ziyaretinde gördüm turistleri, geldikleri için çok da mutlular" dedi.



"Ülke kurumsallaşmalı" Dünyanın her yerinden Antalya'ya turist geldiğini dile getiren Çavuşoğlu,"Antalya'nın tarımda, kongrede, turizmde ön plana çıkmasını istiyoruz. Antalya'nın her yerinin ulaşılabilir olması gerekir. Bu kapsamda tünel köprü ve duble yol ve hızlı tren çalışmalarımız devam ediyor. Antalya'nın büyümesi Türkiye'nin ileri gitmesi lazım. Bunun içinde istikrar gereklidir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bunun önemini daha da gördük. Şahıslara ve partilere Türkiye'nin kaderi tek başına bağlanmamalıdır. Sistem güçlü olacak, patron halk olacak, halkın yetki verdiği kişi göreve gelecek ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak. Ülkeyi kurumsallaştırıp, kavgaları sonlandırmamız lazım. Kavga olunca krizler oluyor. Faturasını millet ödüyor. Seçimlerin ne zaman olacağını bileceğiz. Her seçim öncesi ülke adeta duruyor" diye konuştu.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>