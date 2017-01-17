Bakan Çavuşoğlu Amerika'ya Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Washington'a gideceğiz. Seçilen başkan görevi devralacak. Mevcut yönetimin YPG'ye silah vermesi gibi bazı hataları oldu. FETÖ elebaşını bize iade etmediler. Tüm bu konuları yeni yönetimle tekrar ele alacağız ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağız. Bunun için biz hazırız" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurumu'nda(YÖK) Akademisyenler ile buluştu. Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticileri katıldı.



"Amerika ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağız"



Akademisyenlere Türkiye'nin dış politikası hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "2016 yılı bizim için de dünya için de kolay bir yıl olmadı. 2017'nin de durağan bir yıl olmayacağını ilk günlerde yaşamaya başladık. Dışişleri Bakanlığı olarak tekrar Cenevre'ye gidip Kıbrıs müzakereleri ile ilgili ne yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz. KKTC ile yakın işbirliği ve uyum içerisinde bu süreci sürdürüyoruz. Pazar günü Orta Doğu Konferansına katıldık. Orta Doğu'da İsrail-Filistin arasında yeni bir çözüm için sürecin başlaması için çalışıyoruz. Biraz sonra Washington'a gideceğiz. Yeni göreve başlayacak seçilen başkan görevi devralacak. Bu süreçte birçok etkinlik var. O etkinliklere de organizasyon komitesi tarafından davet edildik ve o toplantılar için gideceğiz. Döndükten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretine eşlik edeceğiz. Ocak sonunda da Latin Amerika ülkelerine ziyaret gerçekleştireceğiz. Suriye'deki ateşkesi sürdürmek ve siyasi bir çözüm için çaba sarfediyoruz. Irak'ın sorunlarını çözebilmesi için yoğun çaba sarfediyoruz. Önümüzdeki süreçte benim de bir Bağdat ve Erbil ziyaretim olacak. ABD'de yeni bir yönetim iş başına geliyor. İlişkilerimize yeni bir ivme kazandırabilir miyiz, mevcut yönetimin bazı hataları oldu YPG'ye silah vermesi gibi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i bize hala iade etmediler. Tüm bu konuları yeni yönetimle tekrar ele alacağız ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağız. Bunun için biz hazırız. Astana sürecine gitmek için Rusya ve diğer ülkelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.



Çavuşoğlu, "Her türlü imkanı vermemize rağmen, bugüne kadar sadece devlet bütçesinden 15 milyar dolar harcamamıza rağmen Türkiye'de yaşayan 800 binden fazla eğitim yaşındaki Suriyeli var. Bunların 300 küsür bini okula gidebiliyor. Geri kalanına bizim eğitim imkanını vermemiz lazım ki Suriye'nin gelecek nesilleri yok olmasın. Ülkemizdeki mülteci sayısı Litvanya'nın nüfusundan daha fazladır. Bunu da bütün dünya görüyor. Paylaşıma gelince aynı kararlılığı göremiyoruz" ifadelerini kullandı.



"AB ile ilişkilerimize yeni bir dinamizm katmamız lazım"



Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Ekonomik ilişkileri arttırmak için Serbest Ticaret Anlaşmalarını arttırmanız lazım. Bazı serbest ticaret anlaşmaları güncelliğini yitirmiş. Mevcut serbest ticaret anlaşmalarını güncellememiz lazım. Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi için AB ile vardığımız mutabakatın ve konseyin de oy birliği ile buna yetki vermesinin sebebi bu. Serbest Ticaret Anlaşması yapamıyorsanız o zaman Tercihli Ticaret Anlaşması yapmamız lazım. Tüm bu anlaşmaların sayısını arttırmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için bizim ticaretin yollarını da açık tutmamız lazım. Vizelerin kalkması için bugüne kadar 74 ülke ile iş birliği anlaşmamız oldu. Bugün terör sebebiyle Irak ile Libya ile yeniden politikalarımızı revize ettik. Önümüzdeki süreçte birçok ülke ile Avrupa Birliği dahil bu anlaşmaları imzalamak için çalışıyoruz. Serbest Ticaret Anlaşmaların sadece ülkeler ile değil, birçok kıtadaki bölgesel örgütler ile de yürütüyoruz. AB ile ilişkilerimize de yeni bir dinamizm katmamız lazım. Bunun için atılması gereken adımlar var. Şuanda vardığımız mutabakatlar var ve bu mutabakatların uygulanması lazım. Göç Anlaşması, Geri Kabul Anlaşması ve Vize Serbestisi Anlaşmalarının hepsinin tamamen uygulanması lazım. Göç Anlaşmasında biz yükümlülüklerimizi tamamen yerine getiriyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin 3 tane eksiği var. Göç Anlaşmasının içinde olan şartlardan bir tanesi olan göçmenler için vaat ettiği 3 milyar Avronun sadece yüzde 25'ini gönderebildi. 2016 sonuna kadar 3 milyar Avro göndermesi gerekiyordu. Kaçak göç sayısı azaldığı zaman birebir formülünün dışında gönüllü yerleşim yapılacaktı. Gönüllü bir şekilde Türkiye'den Suriyelileri alıp Avrupa ülkelerine yerleştireceklerdi. Bunu da yapmadılar. Yeni fasıllar açılacaktı. Bırakın yeni fasılların açılmasını, tamamen süreci durdurmak için çaba sarfeden ülkeler var." - ANKARA