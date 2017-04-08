Bakan Çavuşoğlu: "Aç tavuk kendisini buğday ambarında görür"

"15 Temmuz'da sonra bu milletin ayağını öpsek bu millette borcumuzu ödeyemeyiz"

"Cumhuriyet gitti diyorlar' nereye gitti cumhuriyet diyorum, elden gitti diyorlar. Doğru senin elinden gitti ama 80 milyonun eline geçti cumhuriyet



ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aç tavuk kendisini buğday ambarında görür. CHP hemen atlıyor 'laik cumhuriyet' diyor. Laik cumhuriyet zaten var, anayasada da var bugün de laikliğin doğru şekilde uygulandığı dönemi yaşıyoruz. Senin laiklik anlayışında yasak, baskı var" dedi.

Antalya'da 16 Nisan referandum çalışmalarını yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da sanayi esnafıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, hani muhtarlıklar kapanıyordu diyerek Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Yalan makinesi pestili çıkar, kısa devre yapar, cazor cuzur eder ve ben bu adamla uğraşamamağım der iflas eder. Vatan söylüyor ben buradan vatandaşın söylediği tercüme ediyorum" dedi.

"Biz milletimizin hizmetkarıyız"

"Biz milletimizin hizmetkarıyız milletimizin teşekkür etmesine gerek yok" diyen Çavuşoğlu, "Çünkü biz ne kadar hizmet etsek bu millette borcumuzu ödeyemeyiz. Biz bunların bilincindeyiz. Hele hele 15 Temmuz'da sonra bu milletin ayağını öpsek bu millette borcumuzu ödeyemeyiz biz. Bizim arkamızda 80 milyon olmasa, arkamızda millet desteği olmasa biz bu kadar güçlü durabilir miyiz. Sizlerin hakkını savunmak için Recep Tayyip ve arkadaşları 7 düvele karşı dik duruyor. Yeni anayasa kitapçığının içine girmiyorlar ya böyle atıp tutuyorlar. 'Cumhuriyet gitti diyorlar' nereye gitti cumhuriyet diyorum, elden gitti diyorlar. Doğru senin elinden gitti ama 80 milyonun eline geçti cumhuriyet. Cumhuriyetin tek sahibi sen misin" şeklinde konuştu. Arkasından soruyorum bugüne kadar bilader ne hizmetin oldu cumhuriyette? hemen şok bir tavır, ya söyle ne hizmetin oldu? aldığım cevap: "ama benim elime bir yetki geçme diki" Sen her tür tek ayak üstünde 50 yalan söylersen, bu millet sana nasıl güvenecekte ekonomisini, politikası ve bayrağını emanet edecek" şeklinde konuştu.

Bir vatandaşın yüksek sesle, "Bunlar Atatürk'ün ilkelerini sayamaz demesi üzerine" Çavuşoğlu, "Sayamazlar Atatürk ilkesini, çünkü bunlar Atatürkçü değil. Atatürk'ten geçinirler. Aynı şekilde sadece Atatürk'ten değil, cumhuriyetten geçinen asalak bunlar. Aç tavuk kendisini buğday ambarında görür. CHP hemen atlıyor 'laik cumhuriyet' diyor. Laik cumhuriyet zaten var, anayasada da var bugün de laikliğin doğru şekilde uygulandığı dönemi yaşıyoruz. Senin laiklik anlayışında yasak, baskı var" ifadelerine yer verdi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi de eleştiren Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Ne diyor o gün televizyonda. Bunlar iyice yolunu şaşırmış. Birisi adam asıyor, birisi denize döküyor. Bunlar ne yiyor içiyor anlamadım vallahi. Pilot gibi uçuyor. Bu sağlıklı bir uçma değildir. O uçma 16 Nisan'dan sonra yere çakılmaca olur. İnşallah çok yüksekten gitmezler. Ne asıyorsun ne biçiyorsun ya.. O gün televizyonda sunucu Ahmet Hakan bile isyan etti, 'yeter be kardeşim' dedi. 'Senin yalanına' dedi. 'Senin bu söylediklerin anayasanın neresinde var' dedi. Sağa baktı sola baktı, 'Yanımda getirmemişim' dedi. Ben zaten okusam da halk anlamaz dedi. Halk senin gibi aptal mı? Halkın kafası basıyor halk senin gibi yalancı mı? CHP de Avrupa'daki Türkiye karşıtları da anlasın artık o eski Türkiye yok, o artık sizin yönettiğiniz Türkiye geride kaldı. Türkiye ayağa kalktı, Türk milleti kendine geldi. Kendimize güvenimiz geldi, akıl veriyorlar şimdi Türk milletine. Atatürk olsaydı hayır derdi, sen kimsin Atatürk kim? Atatürk sizin gibileri denize döktü."