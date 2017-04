Bakan Çavuşoğlu: "Abd'nin Müdahalesini Yerinde Buluyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye yönelik operasyonunu desteklediklerini söyledi. Bir an önce geçiş hükümeti kurulması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bu rejimi destekleyenlere diyoruz ki Suriye'nin milli bütünlüğünü sağlayalım, ateşkesi tesis edelim. Bir kişinin arkasında durmayalım. Hele ki bu kişi kimyasal silah kullanıyorsa bunları meşrulaştırmamak lazım" dedi. ABD'nin Suriye'ye yönelik operasyonu konusunda kendilerine haber verilip verilmediği sorusuna Bakan Çavuşoğlu, "Burada koalisyona bilgi verildi. Her şeyden önce koalisyonda zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. ve bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Basten Müsteşarımız Ümit Bey'le temasa geçti. Esas burada bir sıkıntı yok bundan sonrasını birlikte nasıl koordine edebiliriz bunu değerlendirebiliriz" cevabını verdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde, ABD'nin Suriye operasyonu konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'yi vurmasını yerinde bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.



"Suriye defalarca kimyasal silah kullandı"



Suriye'nin defalarca kimyasal silah kullandığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Daha önce kimyasal silahların önlenmesi örgütüyle, BM ilgili kurumlarıyla Dünya Sağlık Örgütüyle çok çalışmalar yapıldı. Kimyasal silahların tamamını teslim ettiklerini söylediler. Ama bunun gerçek olmadığı da ortaya çıkıyor. Esasen Suriye rejiminin işlediği bu savaş ve insanlık suçundan dolayı daha öncede hesap vermesi gerekiyordu. Ama bu hesap sorulmadığı için bu rejim insanları sadece kimyasal silahlarla değil, varil bombaları ve açlığa terk etmek suretiyle bir çok yöntemle insanları öldürdü, bir milyona yakın insanı öldürdü. En son yine kimyasal silah kullandı. Sivillere yönelik kullandı. Dolayısıyla bunun da hesabı vermesi gerekiyor. Bundan sonra aynı süreçleri aynı suçları tekrar etmemeleri için hem hukuk önünde hem de ellerindeki bu tür imanlarda yok edilmelidir. ABD'nin bu müdahalesini yerinde buluyoruz, destekliyoruz" dedi.



Suriye rejimini destekleyenlere çağrı



Suriye rejimini destekleyenlere de çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Suriye'nin milli bütünlüğünü sağlayalım, ateşkesi tesis edelim. Bir kişinin arkasında durmayalım. Hele ki bu kişi kimyasal silah kullanıyorsa bunları meşrulaştırmamak lazım. Hangi adımları atacağımızı iyi koordine etmemiz lazım" diye konuştu.



"Suriye'den göç dalgası olabilir"



Suriye'den yeni göç dalgaları olabileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bir an evvel geçiş hükümeti kurulmalı. Bu rejimin bir an evvel uzaklaşması lazım. Geçiş hükümeti olmuyorsa, halen insanlık suçu işlemeye devam ediliyorsa hangi adımların atılması gerekiyorsa o adımların atılması lazım. Dün akşam Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştük, bugün İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Labrov'la da görüşmek için talepde bulunduk. Yine Talerson'la görüşmek için temasa geçtik bunları değerlendirmemiz lazım ve ileriye yönelik hangi adımları atacağız bu tür insanlık sucu uygulamaları, saldırıları nasıl engelleyeceğiz ve tabi bundan sonra atılacak adımların da yansımaları olacaktır, hele hele insani boyutu olacaktır. ve göç dalgaları olabilir, Suriye için de yerinden edilmiş insanların sayısı çoktur ve bu insanlar nerelerde nasıl yerleştirilecek. Suriye içerisindeki güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önem arzetmiştir. Güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım. ve şehirleri bu saldırılardan, diğer çatışmalardan dolayı evleri terk etmek zorunda kalan kişileri de güvenli yerlerde barındırmamız lazım. Biz Türkiye olarak sadece Türkiye için değil, Suriye için de bu insanların hayat şartlarını standartlarını iyileştirmek için, insani yardımlarını ulaştırmak için hem çaba sarf ettik, hem de uluslararası kurumlara insan hakları örgütlerine insani yardım kuruluşlarına, STK'lara her türlü desteği verdik. Tabi tüm bu boyutları bundan sonraki süreçte daha iyi koordine etmemiz lazım. Bunun için de diplomasi çalışmalarımız daha da yoğunlaştıracağız" diye konuştu.



"Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'de siyasi bir çözüm için herkesten fazla gayret gösterdik"



"Bu rejimin bir an evvel uzaklaştırılması lazım. Kendisi uzaklaşmak istemiyor, geçiş hükümeti olmuyor, hala da insanlık sucunu işlemeye devam ediyor" diyen Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kaydetti:



"O zaman bu kişinin buradan uzaklaştırılması için hangi adımlar gerekiyorsa, bu adımları oturup karar verip, o adımları da atmak lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'de siyasi bir çözüm için herkesten fazla gayret gösterdik. İşte Astana sürecinin başlaması da bu çabalarımız sayesinde olmuştur. Ateşkesin esasen Halep dışında Suriye'ye yayılmasının da en büyük sebeplerinden birisi Türkiye'nin Rusya'yla, yer yer İran'la ve diğer ülkelerle ve birleşmiş milletlerle sarf ettiği çabaların sonucudur. Biz bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğini sağlamamız lazım aynı zamanda tabi DAEŞ gibi terör örgütüyle mücadele etmeye devam edelim ki işte Esad'la DAEŞ arasında tercih yapılmak zorundaymış Suriye halkı gibi bir hava da esmesin. Zaten terörün olduğu yerde de birlik beraberlik huzur olmaz. Her ikisini de aynı anda götürebilmemiz lazım."



ABD'nin Suriye'ye yönelik operasyonu konusunda kendilerine haber verilip verilmediği sorusuna Bakan Çavuşoğlu, "Burada koalisyona bilgi verildi. Her şeyden önce koalisyonda zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. ve bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Basten Müsteşarımız Ümit Bey'le temasa geçti. Esas burada bir sıkıntı yok bundan sonrasını birlikte nasıl koordine edebiliriz bunu değerlendirebiliriz" cevabını verdi. - ANTALYA