Bakan Canikli: Bu Yıl Kamu Ürünlerine Zam Yapılmayacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, referandumdan sonra ana konu olarak ekonomiye odaklandıklarını belirterek, 'Üretim Reform Paketi' ile ilgili teknik çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Paketin, sanayiciye minimum maliyet sağlayacağını söyleyen Canikli, faizlerin de gelecek günlerde düşeceğini belirtti. Yüzde 14'lere çıkan mevduat faiziyle ilgili de Canikli, "Bankalar mevduat yarışına girdi. Bu doğru değil, takip edeceğiz" dedi.

"BU YIL ZAM YOK"

Enflasyon, faiz ve işsizlik rakamlarını yılsonuna kadar tek haneye çekeceklerini ifade eden Nurettin Canikli şunları söyledi:

"Bu yıl içerisinde kamu ürünlerine zam yapılmayacak. Ayrıca hem finansman çeşitliliğini artırmak hem de yeni fon kaynağı yaratmak amacıyla yeni bir enstrüman üzerinde çalışıyoruz. Bunun ismine 'banka senedi' dedik. Böylece bankalar, varlıklarını menkul kıymet olarak ihraç edip para bulabilecek."

"10 YIL ÖDEMESİZ 34 YIL VADE"

Uzun vadeli finansman ihtiyacının Varlık Fonu'ndan karşılanacağını dile getiren Canikli, "Fon çerçevesinde görüştüğümüz finansman paketinin vadesi, 10 yıl ödemesiz 34 yıl. Çok daha uzun vadeli, daha düşük maliyetle finansman sağlayacağız. Hedef, cari açığı yüzde 3'ün altına çekmek. Kalkınma bankalarından beklenen uzun vadeli, ucuz, kolay erişilebilir finansman ihtiyacını fon ile gerçekleştireceğiz" dedi.