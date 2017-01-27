Bakan Çağatay Kılıç, Üniversiteler Kış Olimpiyatları'na Katılacak Sporculara Başarılar Diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kazakistan'da düzenlenecek 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'na katılacak sporculara başarılar diledi.



Bakan Çağatay Kılıç'ın mesajı şöyle:



"Kazakistan'da düzenlenecek 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları'na katılarak ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. 6 disiplinde 20 sporcu ile katılacağımız bu ve bunun gibi organizasyonlar genç sporcularımızın tecrübe kazanmaları açısından çok önemli. Kazakistan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan millilerimize bir kez daha başarılar diliyorum." - ANKARA