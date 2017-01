Bakan Çağatay Kılıç: "Hiç Kimseye Vatanımız Üzerinde Operasyon Yapma Fırsatını Vermeyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için başlatılan "Gençler Asla Unutmaz" projesinin galasında yaptığı konuşmada, "Bugün yine Türkiye üzerinde farklı oyunlar oynanıyor. Farklı manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun bozacak tek şey birlik ve beraberliktir. 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Kararlı olacağız. Hiç kimseye cennet vatanımız üzerinde operasyon yapma fırsatını vermeyeceğiz. Ne FETÖ'cülere ne de diğer terör örgütlerine pabuç bırakmayacağız" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için başlattığı "Gençler Asla Unutmaz" projesinin galası Ankara'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bakanlık Merkez Binada yapılan galanın ardından 7 ilden gelen gençlerle birlikte Hacı Bayram Camii'ni ziyaret ederek öğle namazını kıldı ve şehitler için dua etti. Daha sonra gençlerle Konferans Salonunda bir araya gelen Bakan Çağatay Kılıç, burada yaptığı konuşmada, gençlerin Ankara'da yapacakları ziyaretle 15 Temmuz gecesi ülkeye karşı yapılan ihaneti yakından görme imkanı bulacaklarını belirterek, "Nelerin yaşandığını anlayabilmek için bazen görmek gerekir. Hainlerin dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde Meclise nasıl bomba attıklarını göreceksiniz. Savaş hukukunda dahi meclisin bombalanmasının karşılığı yok. Fakat ihanet içerisinde olduğunuzda kendi milletinize, devletinize, değerlerinize ihanet ettiğinizde, zihninizi ve beyninizi kiraya verdiğinizde, ipotek altına aldırdığınızda neler yapılabileceğinin göstergesidir. Özel Harekat Daire Başkanlığında emniyet mensuplarımızın nasıl şehit olduklarını göreceksiniz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki saldırıyı göreceksiniz. Nelerin yaşandığını ve nelerin yaşanabileceğini daha iyi anlayacaksınız" diye konuştu.



"Nelerin yaşandığını bilerek, bir daha olmaması için çaba sarf edeceğiz"



Yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç, "Bileceğiz, düşüncemizde olacak, unutmayacağız, gelecek nesillere de anlatacağız ama koşmaya devam edeceğiz. Nelerin yaşandığını bilerek, bir daha yaşanmaması için, olmaması için çaba sarf edeceğiz. Çalışmalarımızı, geleceğimizi buna göre şekillendireceğiz. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimizle görüşme imkanınız olacak. Onlar sizinle düşüncelerini paylaşacaklar. Bizim bugüne kadar ortaya koyduğumuz siyaset ve çalışma, sizlerin bir daha darbe girişimi ile karşı karşıya kalmamanız. Çabamız bu. Bunu siz yaşamayın sadece kitaplarda okuyun. Ama Rabbimin bize çizdiği kaderde bunu yaşamak varmış" dedi.



"Hiç kimseye bu cennet vatanımız üzerinde operasyon yapma hakkını ve fırsatını vermeyeceğiz"



Milletin geçmişten aldığı tecrübeyle darbe girişimini bizzat kendisinin bastırdığını kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi:



"Aranızda aile büyükleriniz içinde geçmişteki darbeleri yaşayanlar vardır. Benim ailemde var. Rahmetli Büyükbabam milletvekiliydi. Siyasi yasaklı oldu. Büyükleriniz sizlere geçmişteki darbeleri anlatırken, şunu söylemiştir 'bir daha darbe olursa evde oturmayacağız' O zaman evde oturmasaydık 1980 darbesi olmayacaktı. 1960 darbesinde sesimizi çıkartsaydık belki olmazdı. Halkımız geçmişte yaşananları tecrübe ederek, inandığı liderinin çağrısıyla bir anda sokaklara indi. Onun için unutmayacağız. Onun için unutmamalısınız. Ama gelecek yürüyüşümüze de sonuna kadar sahip çıkarak yürüyeceğiz. Bugün yine Türkiye üzerinde farklı oyunlar oynanıyor. Rahat durmuyor bu hainler. Farklı manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunun farkındasınızdır. Bunun bozacak tek bir şey var o da birlik ve beraberlik. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. 2053, 2071 hedeflerimiz var. Kararlı olacağız. Hiç kimseye bu cennet vatanımız üzerinde operasyon yapma hakkını ve fırsatını vermeyeceğiz."



"Ay yıldızlı bayrağımızın altında bir ve beraber olacağız"



Türkiye Büyük Millet Meclisinde Anayasa Değişiklik Teklifi görüşmeleri sırasında bir milletvekilinin etnik yapı üzerine ayrımcılık yapmaya çalıştığını ifade eden Bakan Çağatay Kılıç, "Kendisi gereken cevabı aldı. Ama bu bir oyundur, bu bir tuzaktır değerli kardeşlerim. Çanakkale Savaşında tabip birliklerinin başında kimin olduğuna iyi bakın. Bir Ermeni vatandaşımız vardı. İnancımız farklı olabilir ama bu bayrağın altında biriz. Bizi etnik yapı üzerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. Biz bu millet içerisindeki bir unsuruz. 15 Temmuz gecesi farklı düşünceden, inançtan halkımız ele kol kola girerek hainleri birlikte bertaraf etti. Demek ki bu milletin mayasında bu var. Ay yıldızlı bayrağımızın altında bir ve beraber olacağız" şeklinde konuştu.



Bakan Çağatay Kılıç, gençlerin ve milletin 15 Temmuz'da hainlere ders verdiğine işaret ederek, "Geçmişte gençlerimiz için 'acaba vatanı için fedakarlıkta bulunabilecek mi?, Acaba nasıl bir kuşak geliyor?' sorusu sorulurdu. Ben böyle bir durum olduğunda bu vatanın evlatları gençleri ile yürür diyordum. Elhamdülliah ben haklı çıktım. Sizler bu vatanın geleceğisiniz" değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye Cumhuriyetinin rejimi 1923'te kararlaştırıldı"



TBMM Genel Kurulu'nda yapılan Anayasa değişikliği teklifi hakkında konuşan Bakan Çağatay Kılıç, "Mecliste sabah akşam mesai yaparak Anayasa değişikliği üzerinde çalışıyoruz. Bir muhalefet partisi rejim değiştirildiğini ileri sürüyor. Türkiye Cumhuriyetinin rejimi 1923'te kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal, laik bir hukuk devletidir. Bunda bir değişiklik yok, olmayacak da. Ama farklı şekillerde lanse etmeye çalıştıkları için kafa karıştırıyorlar. Millete götürmemize bile çekiniyorlar. Millet ne derse o olur. Biz işin sahibinin millet olduğunu bilerek hareket ediyoruz" dedi.



"Asla aramıza nifak sokmayacağız, buna izin vermeyeceğiz"



Birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemini vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi:



"Farklı düşünceleriniz, fikirleriniz, yaklaşımlarınız olabilir. Önemli olan asgari müşterekte buluşup kenetlenmektir. Bunu başarmanız gerekiyor. Bunun aksini yapanlar bölünür, paramparça olur. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde her yeri yıkabilir, dini mekanları kapatabilirdi. Ama öyle yapmadı 'bir ve beraber yaşayacağız' dedi. Bir medeniyet kurmak böyle olur. Bugün de farklı düşüncede olan kardeşlerimizle biz geleceğe yürüyeceğiz. Onların da bu ülkeye vereceği bir katkı var. Bu ülkeye katkı vermeyecek tek bir unsur vardır o da teröristler ve hainlerdir. Bizim bunlara karşı duruşumuz bellidir. Bu milletin, devletin karşısına elinize silah alıp dikilirseniz, o eli kırarız. Konuşup fikrini söylemek istersen dinleriz ama Türkiye Cumhuriyetinin temellerinden hiçbir şeyi almanıza izin vermeyiz. Dolayısıyla inşallah bir ve beraber olacağız. Asla aramıza nifak sokmayacağız. Buna izin vermeyeceğiz."



"Ne FETÖ'cülere ne de diğer terör örgütlerine pabuç bırakmayacağız"



Bakan Çağatay Kılıç, farklı algı operasyonları ile ülkemiz üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, "Fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, hürriyetler gibi farklı şekilde üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Fikir özgürlüğü bizim en önemli unsurlarımızdan birisidir. Basın özgürlüğü çok önemlidir. Biz bini savunuyoruz. Ama yalan söylemek, yalan haber yapmak, hakaret özgürlük değildir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. İngiltere'de bir ayaklanma olduğunda internet erişimi kesildi. Almanya'da terör yasalarının ağırlaştırılması tartışılıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı stadyumda iken stadın önünde bomba patladı. Kimse Avrupa Futbol Şampiyonasının iptal edilmesinden bahsetmedi. Ama Türkiye'de bir olay olduğunda uluslar arası organizasyonların ertelenmesinden bahsediliyor. Bunların hepsinin altında ne olduğunu biliyoruz. Onun için biz işimize bakacağız. Doğru bildiğimizi yoldan ayrılmayacağız ne bu FETÖ'cülere ne de diğer terör örgütlerine pabuç bırakmayacağız" dedi.



Gençlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Bakan Çağatay Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnşallah bu gezinin sonunda olayı daha iyi özümsemiş, algılamış şekilde şehrinize, ailenizin yanına döneceksiniz. Sizden tek bir ricam var; elinizdeki imkanları sonuna kadar kullanın. Farklı illerden geliyorsunuz. Birbirinizle olan bağı koparmayın. Ne kadar çok kişi ile iletişim halinde olursanız o kadar güçlü olursunuz. Birbirinizle olan teması koparmayın."



Gençler 15 Temmuz'un izlerini Ankara'da yerinde görecek



Proje çerçevesinde Ankara'ya gelen gençler yarın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün hain darbeci askerlerinin ilk hedeflerinden olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Binasını, Beştepe Millet Camii ve darbe girişiminin izlerini taşıyan birçok yeri ziyaret edecek. Proje çerçevesinde her hafta 4 ilden 40'ar genç Ankara'ya gelecek. Gençlere "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" sunumu yapılacak ve darbe girişiminde zarar gören hedefler gezdirilecek. (BC-MK-Y) - ANKARA