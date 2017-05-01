Bakan Çağatay Kılıç Fıba Şampiyonlar Ligi'nde 2. Olan Banvit'i Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil ederek ikinci olan Banvit'i tebrik etti.



Bakan Çağatay Kılıç'ın yayımladığı tebrik mesajı şöyle:



"Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil ederek ikinci olan Banvit'i kutluyorum. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı gösteren Banvit Türk basketbolunda son dönemde elde edilen başarılara bir yenisini ekledi. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcu, antrenör, yönetici ve Banvit camiasını tebrik ediyorum." - ANKARA